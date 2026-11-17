В Латвии могут пересмотреть правила охоты на оленей, ввести единые стандарты качества зерна и ужесточить подход к использованию сельскохозяйственных земель. Такие планы озвучил кандидат на пост министра земледелия Эдгарс Путра («Объединенный список»), сообщает агентство ЛЕТА.

Одна из проблем, на которую обратил внимание политик, — ущерб от оленей. Животные повреждают молодые лесные насаждения и сельскохозяйственные угодья, причиняя убытки фермерам и лесоводам. Путра считает, что действующий закон об охоте слишком ограничивает конкуренцию между охотничьими коллективами и затрудняет создание новых. Поэтому он намерен подготовить поправки.

Еще один вопрос — качество латвийского зерна. Сейчас разные покупатели предъявляют к нему разные требования, а единых категорий качества, например для пшеницы, в стране нет. Кандидат предлагает воспользоваться опытом Литвы, где такие стандарты уже действуют.

Особое внимание Путра намерен уделить сельскохозяйственным землям. Его беспокоит, что плодородные угодья занимают солнечными панелями, а в Латгале иностранные инвестиционные фонды засаживают лесом хорошие сельскохозяйственные земли, в том числе оборудованные мелиоративными системами.

По мнению политика, сельскохозяйственная земля является национальным ресурсом, использование которого должно соответствовать интересам государства.

Однако главной задачей будущего министра станут переговоры с Евросоюзом о сельскохозяйственной политике на 2028–2034 годы. Путра рассчитывает добиться сокращения бюрократических требований к фермерам.

Кроме того, он обещает обеспечить стабильную поддержку сельского хозяйства. В 2027 году на компенсацию страховых полисов и частичное погашение процентов по кредитам фермеров планируется направить 57 миллионов евро из дивидендов предприятия Latvijas valsts meži.