Управление охраны природы Латвии с прискорбием сообщает, что в возрасте 31 года ушёл из жизни бурый медведь Пуйка — многолетний обитатель Лигатненских природных троп Национального парка Гауя и любимец посетителей.

Смерть Пуйки стала тяжёлой утратой для всех — как для сотрудников Лигатненских природных троп, так и для посетителей и медвежьего семейства, сообщили bb.lv в Управление охраны природы.

В конце августа состояние здоровья Пуйки ухудшилось, а 14 ноября медведь ушёл из жизни. Для установления точной причины заболевания проводится ветеринарное исследование в Лаборатории сравнительной патологии Института доклинических исследований факультета ветеринарной медицины Латвийского университета биологических наук и технологий.

Пуйка родился 21 января 1995 года в Рижском национальном зоопарке, а 23 сентября того же года попал на Лигатненские природные тропы. Здесь он прожил долгую, спокойную жизнь — 31 год. В дикой природе бурые медведи обычно живут около 20–25 лет, тогда как в неволе при хорошем уходе могут доживать до 30 лет и более.

На Лигатненских природных тропах Пуйка жил вместе со своим сводным братом Миком, который родился 11 января 1995 года в Рижском национальном зоопарке и отмечает день рождения в один день со своей дочерью — медведицей Илзите, также обитающей на природных тропах.

Если Мик всегда был лидером дуэта, охранял территорию и строго следил за порядком, то Пуйка отличался миролюбивым характером.

В молодости оба медведя были особенно активными и игривыми. Они любили лазать по соснам, а однажды даже затеяли братскую ссору на высоте 20 метров.

Кроме того, братья охотно менялись местами у мисок с едой, проверяя, не осталось ли у другого чего-нибудь вкусненького.