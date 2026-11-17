Будущий министр здравоохранения Латвии Нормунд Станевич обещает поставить медицинскую систему на ноги. В его планах — избавить пациентов от бесконечного хождения по кабинетам, разгрузить больничные приемные отделения и обеспечить людям заботу не только во время лечения, но и после выписки. Звучит прекрасно. Осталось самое сложное — воплотить все это в жизнь.

Особую пикантность этим обещаниям придает профессиональная биография будущего министра. Еще недавно Станевич работал в руководстве Amber Beverage Group — международной алкогольной группы, известной в том числе производством знаменитого рижского бальзама.

Получается любопытный карьерный поворот: вчера — алкогольный бизнес, продукция которого при употреблении наносит вред здоровью, сегодня — забота о здоровье населения. От крепких напитков к крепкому здоровью, так сказать.

Причем прежняя бизнес-группа Станевича сама переживает непростые времена. Латвийский производитель рижского бальзама Amber Latvijas balzams столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, многомиллионными налоговыми долгами и угрозой неплатежеспособности.

Теперь Станевичу предстоит заняться оздоровлением другой системы, у которой тоже хватает хронических заболеваний, — латвийского здравоохранения.

Тазобедренный сустав как символ латвийской медицины

По мнению Станевича, при реформировании больничной сети больше средств необходимо направлять непосредственно на нужды пациентов.

Одной из главных задач он считает создание системы, при которой человека во время лечения и после выписки сопровождает одна команда специалистов, знакомая с его состоянием и потребностями.

В качестве примера будущий министр привел пациента после операции на тазобедренном суставе.

Сегодня такой человек, покинув больницу, нередко вынужден самостоятельно выяснять, где получить реабилитацию, кто обеспечит дальнейший уход и к кому вообще обращаться.

Получается своеобразный медицинский парадокс: сустав заменили, а дальше пациент должен самостоятельно встать на ноги. Причем желательно побыстрее, чтобы успеть обойти все необходимые учреждения.

Станевич предлагает изменить эту ситуацию. По его замыслу, пациенту должна помогать одна команда специалистов, которая обеспечит не только лечение, но и последующую реабилитацию, профилактику и при необходимости социальную поддержку.

Проблема в том, что сегодня эти услуги находятся в ведении разных министерств, а их работа далеко не всегда согласована.

И пока ведомства разбираются, кто за что отвечает, пациенту приходится осваивать непростое искусство самостоятельной навигации по латвийскому здравоохранению.

Будущий министр обещает эту разобщенность преодолеть. Остается надеяться, что сама реформа не потребует длительной реабилитации.

Приемные отделения хотят разгрузить. Но куда девать пациентов?

Еще одна задача Станевича — уменьшить нагрузку на больничные отделения неотложной помощи.

По его мнению, недостаточно ремонтировать здания и перестраивать больничную сеть. Необходимо учитывать реальные потоки пациентов, наличие оборудования и, главное, медицинского персонала.

И здесь будущий министр подходит к одной из самых болезненных тем латвийского здравоохранения — нехватке врачей и медсестер.

Станевич признает, что именно доступность медицинских работников является главным вызовом.

В долгосрочной перспективе он предлагает планировать подготовку специалистов совместно с университетами. А в ближайшее время — рассмотреть возможность смягчения условий привлечения дополнительных сотрудников.

Правда, остается открытым вопрос, как именно разгрузить приемные отделения, если пациентов меньше не становится, а врачей и медсестер по-прежнему не хватает.

Ведь сократить очередь распоряжением значительно проще, чем найти специалиста, который сможет принять всех желающих.

Меньше коррупции, больше небольших закупок

Станевич также поддерживает идею преобразования Национальной службы здравоохранения (NVD) в фонд.

Еще одно направление — снижение коррупционных рисков в медицинских закупках.

Будущий министр считает, что вместо крупных закупок следует чаще проводить небольшие.

Насколько такой подход окажется эффективным, покажет практика. Ведь сам по себе размер закупки еще не гарантирует ни прозрачности, ни экономии бюджетных средств.

Из алкогольного бизнеса с финансовыми проблемами — в министры здравоохранения

Биография Нормунда Станевича заслуживает отдельного внимания.

Несколько лет он возглавлял Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, однако в мае прошлого года объявил об уходе. Причиной стали разногласия с советом учреждения: Станевич заявил, что не видит возможностей для конструктивного сотрудничества, а его представления о будущем больницы расходятся с позицией совета.

Ранее он также руководил временным советом Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня.

Затем в его карьере появилась Amber Beverage Group — международная группа компаний, занимающаяся производством и продажей алкогольных напитков. В ее портфеле, среди прочего, Riga Black Balsam, Moskovskaya Vodka и другие известные алкогольные бренды.

Однако в последнее время новости об алкогольном бизнесе группы были связаны не столько с успехами продаж, сколько с финансовыми трудностями.

В частности, Amber Latvijas balzams, производитель знаменитого рижского бальзама, столкнулся с серьезными проблемами. По данным на 12 октября 2026 года, налоговая задолженность предприятия достигла 28,28 миллиона евро.

В октябре суд прекратил процедуру правовой защиты компании, поскольку план реструктуризации не получил необходимой поддержки кредиторов. Впоследствии Служба государственных доходов вновь заблокировала банковские счета предприятия.

Разумеется, было бы неправильно автоматически возлагать ответственность за финансовые проблемы группы на Станевича. Однако контраст между его прежней работой и новой должностью выглядит весьма примечательно.

Еще недавно он работал в индустрии крепких напитков, а теперь намерен укреплять здоровье латвийцев.

Хорошие обещания. А что с результатом?

Предложения Станевича трудно назвать плохими. Вряд ли найдется пациент, который откажется от доступных врачей, своевременной реабилитации и заботливой команды специалистов.

Но латвийская медицина уже пережила немало реформ, после которых пациентам по-прежнему приходилось самостоятельно искать специалистов, ждать обследований и разбираться в медицинской бюрократии.

Поэтому главный вопрос не в том, насколько привлекательны идеи будущего министра, а в том, хватит ли денег, медицинских работников и политической воли для их реализации.

Иначе история с тазобедренным суставом рискует стать символом очередной реформы: на бумаге все работает прекрасно, а чтобы добраться до реабилитации, пациенту снова придется проявить чудеса самостоятельной мобильности.