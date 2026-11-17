В ночь на среду, 18 ноября, местами в Латвии при прояснении неба на дорогах может образоваться гололедица, прогнозируют синоптики.

Местами по стране пройдет небольшой дождь, больше осадков выпадет в окрестностях Вентспилса. На востоке страны местами ожидается туман. При слабом южном ветре температура воздуха составит -1...+4 градуса.

Завтра днем будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь, а к вечеру, начиная с юго-запада, дожди пойдут уже на большей части территории. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до +3...+5 градусов.

В Риге ночью небо временами будет проясняться, а днем ожидается пасмурная погода. Временами возможен небольшой дождь, вечером 18 ноября - умеренный. Ветер - юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +2 градусов, днем воздух прогреется до +4...+5 градусов.