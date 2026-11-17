После праздничного 18 ноября в Латвии начнется постепенное похолодание. Уже в пятницу дождь местами будет переходить в снег, а на выходных в отдельных районах может образоваться снежный покров толщиной в несколько сантиметров. На следующей неделе синоптики допускают ночные морозы ниже −5 градусов и начало метеорологической зимы.

В Латвии заканчивается период относительно теплой и дождливой ноябрьской погоды. Начиная с пятницы, 20 ноября, температура воздуха постепенно понизится, осадки все чаще будут выпадать в виде снега, а местами может сформироваться первый устойчивый снежный покров.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков, похолодание будет постепенным. В ближайшие дни еще сохранится преимущественно плюсовая температура, однако к следующей неделе ночные морозы могут охватить всю страну.

Какая погода будет 18 ноября

В День провозглашения Латвийской Республики, в среду, 18 ноября, ожидается преимущественно пасмурная погода. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит от +3 до +6 градусов.

В праздничный вечер осадки ожидаются уже во многих районах страны. Местами возможно образование тумана, что может ухудшить видимость на дорогах.

В четверг, 19 ноября, сохранится дождливая погода, однако станет немного теплее — температура повысится примерно на один-два градуса.

В пятницу начнется похолодание

Заметные изменения погоды ожидаются с 20 ноября. В пятницу дожди усилятся, а в некоторых районах к ним добавится снег. На побережье станет более ветреным — усилится западный ветер.

В субботу и воскресенье смешанные осадки прогнозируются во многих местах. Дождь будет чередоваться со снегом, а в отдельных районах может образоваться снежный покров толщиной в несколько сантиметров.

Температура воздуха в выходные преимущественно будет находиться в пределах от −1 до +5 градусов.

Это означает, что снег пока не обязательно задержится надолго: при положительной температуре он может быстро таять. Тем не менее местами, особенно в ночные и утренние часы, дороги и тротуары могут становиться скользкими.

На следующей неделе возможны морозы ниже −5 градусов

По предварительным прогнозам, похолодание может продолжиться и после выходных. Синоптики допускают, что в отдельные ночи температура воздуха опустится ниже нуля уже по всей стране, а местами морозы могут усилиться до −5 градусов и ниже.

При таком развитии событий в Латвии не исключено начало метеорологической зимы.

Однако пока это лишь возможный сценарий: точные сроки наступления устойчивых морозов будут зависеть от дальнейшего изменения погодных условий.

Когда в Латвии начинается метеорологическая зима

В отличие от календарной зимы, которая начинается 1 декабря, метеорологическая зима определяется по температуре воздуха. Она наступает, когда среднесуточная температура держится ниже нуля не менее пяти дней подряд. При этом датой начала зимы считается первый день такого периода.

В последние годы зима в Латвии начиналась в разное время. В 2025 году метеорологическая зима наступила 23 ноября, в 2024-м — 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах — уже 17 ноября.

Если нынешнее похолодание окажется достаточно продолжительным, метеорологическая зима может начаться еще до декабря.