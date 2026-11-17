В Европе, в том числе и в странах Балтии, растет заболеваемость норовирусом — крайне заразной кишечной инфекцией, которая вызывает внезапную рвоту, диарею и боли в животе. В Великобритании число лабораторно подтвержденных случаев уже на 16,8% превышает средний показатель предыдущих сезонов. Инфекция распространена и в странах Балтии, особенно среди маленьких детей.

Медики предупреждают: даже после исчезновения симптомов человек может продолжать заражать окружающих, пишет nra.lv со ссылкой на литовский портал TV3.

Более двух тысяч заболевших: вирус распространяется быстрее обычного

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), с начала нынешнего сезона в стране лабораторно подтверждено 2111 случаев норовирусной инфекции. Это на 16,8% больше среднего показателя за аналогичный период предыдущих сезонов. Кроме того, в течение двух недель, предшествовавших последнему отчетному периоду, было зарегистрировано еще 257 случаев.

Специалисты призывают жителей внимательно относиться к первым признакам заболевания и по возможности избегать контактов с окружающими. Норовирус нередко называют «зимней рвотной болезнью», поскольку заболеваемость обычно увеличивается в холодное время года.

Почему нельзя выходить на работу сразу после выздоровления?

Одна из главных опасностей норовируса заключается в его высокой заразности. Инфекция передается при контакте с заболевшим человеком, через загрязненные поверхности, пищу и воду.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), первые симптомы обычно появляются через 12–48 часов после заражения. В большинстве случаев болезнь продолжается два-три дня, однако исчезновение рвоты и диареи еще не означает, что человек перестал представлять опасность для окружающих. Поэтому британские специалисты рекомендуют оставаться дома как минимум 48 часов после полного прекращения симптомов.

В этот период не следует посещать работу, школу, детский сад, больницы и учреждения по уходу за пожилыми людьми. Особенно важно соблюдать эти рекомендации тем, кто работает с продуктами питания или контактирует с уязвимыми группами населения.

В странах Балтии особенно часто болеют маленькие дети

Норовирус хорошо известен и в странах Балтии, где он является одной из распространенных причин острых кишечных инфекций. Как напоминает портал TV3.lt, сезонный рост заболеваемости обычно приходится на период с ноября по март.

По данным Национального центра общественного здравоохранения Литвы, около 90% зарегистрированных случаев приходится на детей младше 18 лет. При этом среди заболевших детей 70–80% составляют малыши младше трех лет.

Вспышки инфекции нередко происходят в детских садах, школах, больницах, дневных центрах и домах престарелых. В закрытых коллективах вирус распространяется особенно легко, поскольку для заражения достаточно очень небольшого количества вирусных частиц.

При этом приведенные в публикации данные о росте заболеваемости относятся к Великобритании. Отдельной статистики, подтверждающей аналогичный резкий рост одновременно во всех трех странах Балтии, источник не приводит.

Какие симптомы должны насторожить?

Норовирусная инфекция обычно начинается внезапно. Человек может чувствовать себя совершенно нормально, а спустя несколько часов столкнуться с выраженными симптомами.

Наиболее характерные признаки заболевания:

внезапная тошнота;

многократная рвота;

водянистая диарея;

боль и спазмы в животе;

повышенная температура;

головная боль, ломота в теле и мышцах.

Чаще всего симптомы исчезают самостоятельно через два-три дня. Однако для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем инфекция может представлять повышенную опасность из-за быстрого обезвоживания организма.

Почему антисептик для рук не спасает от норовируса?

Медики обращают внимание на важную особенность инфекции: привычные спиртовые антисептики для рук недостаточно эффективны против норовируса. Поэтому основным способом профилактики остается тщательное мытье рук с мылом и водой. Особенно важно делать это после посещения туалета, перед приготовлением пищи и перед едой.

Также необходимо регулярно очищать поверхности, к которым часто прикасаются люди, и использовать дезинфицирующие средства, эффективные против норовируса. Заболевшим не рекомендуется готовить пищу для других людей до истечения как минимум 48 часов после исчезновения симптомов.

Как лечить норовирус и чего делать нельзя?

Специального лекарства, которое уничтожало бы норовирус, не существует. В большинстве случаев лечение направлено на облегчение симптомов и предотвращение обезвоживания. Британская NHS рекомендует заболевшим отдыхать и употреблять достаточное количество жидкости.

Если человека тошнит, пить лучше небольшими глотками, но часто. При выраженной потере жидкости могут помочь специальные аптечные растворы для пероральной регидратации.

Есть можно по мере возвращения аппетита, отдавая предпочтение привычной, легко переносимой пище. Жирных и острых блюд лучше избегать. Фруктовые соки и газированные напитки могут усилить диарею, поэтому во время болезни от них рекомендуется отказаться.

При необходимости для облегчения боли и снижения температуры можно использовать парацетамол, соблюдая инструкцию и возрастные ограничения.

Для детей действуют дополнительные правила безопасности:

Детям младше 12 лет не следует давать препараты против диареи без назначения врача.

Детям младше 16 лет нельзя давать аспирин.

При заболевании младенца необходимо продолжать грудное вскармливание или кормление молочной смесью.

Молочную смесь нельзя разбавлять сильнее, чем указано в инструкции.

Когда необходимо обращаться к врачу?

Хотя большинство людей выздоравливают самостоятельно, норовирус может вызвать серьезное обезвоживание. Особенно внимательно следует следить за состоянием младенцев, маленьких детей и пожилых людей.

Поводом обратиться за медицинской помощью могут стать невозможность удерживать выпитую жидкость, заметное уменьшение количества мочи, выраженная слабость, сонливость и другие признаки обезвоживания. Срочная медицинская оценка необходима при нарушении сознания, сильной боли в животе, крови в рвоте или стуле и других тяжелых симптомах.

Можно ли заболеть повторно?

Перенесенный норовирус не обеспечивает надежной длительной защиты от повторного заражения. Существует множество генетических вариантов вируса, поэтому иммунитет после болезни может быть непродолжительным и не защищать от других штаммов.

В результате человек способен заболеть норовирусом неоднократно в течение жизни. Именно поэтому специалисты напоминают о необходимости соблюдать правила гигиены даже после полного выздоровления, особенно в холодное время года, когда кишечные инфекции распространяются активнее.