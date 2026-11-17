В прошлом году расходы ООО «Клиническая университетская больница Паула Страдиня» (КУБПС) возросли на 8,4%, тогда как доходы — всего на 2,45%. Возможно финансовый разрыв возник из-за отвлечения внимания руководства клиники – с медицинских вопросов на строительные.

Как бы то ни было, убытки КУБПС составили 7 448 619 евро.

«Отрасль здравоохранения уже действовала в условиях ограниченного финансирования», — констатируется в отчёте. За первые шесть месяцев 2026 года дефицит финансирования только стационарных услуг больницы составил 10,3 миллиона евро, сообщалось на одном из последних заседаний правительства Андриса Кулбергса, в котором за медицину отвечал неунывающий гастроэнтеролог ливанского происхождения Хосам Абу Мери .

Тем временем два месяца назад в «Страдиня» после длительной паузы и смены управляющей стороны возобновилось строительство нового корпуса A2. В нём предполагается разместить:

Центр неотложной медицинской помощи и приёмное отделение;

Операционный блок и отделения хирургии и нейрохирургии;

Отделение неврологии и лечения инсульта;

Отделение челюстно-лицевой хирургии и отделение интенсивной терапии;

Клинику женщины и ребёнка с современным родильным блоком.

Общая стоимость основного договора на завершение строительства составляет 96,8 миллиона евро, плюс 4,76 миллиона евро предусмотрено на отделочные работы.

Правительство Латвии дополнительно выделило и перераспределило средства (включая фонды Евросоюза), доведя доступный бюджет второй очереди, по различным оценкам, до 110–128 миллионов евро.

В феврале 2024 года больница расторгла договор с предыдущим генподрядчиком — Velve — из-за существенного срыва сроков, дефектов и требований о выделении дополнительных средств. Кроме того, из-за простоев в помещениях появилась плесень. В середине 2025 года функции управления строительством переняло государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Ныне здание, которое строили-строили, да так и не построили… ломают! Работы в КУБПС этой осенью начались с демонтажа повреждённых и загрязнённых перегородок, инженерных сетей и проведения санации для устранения плесени. Параллельно проект обновляется с учётом актуальных требований больницы.

Процесс рассчитан на 36 месяцев, а полное завершение и сдача пресловутого A2 планируются на первое полугодие 2029 года. Что же тогда будет с Родиной и с нами?! И где тогда окажется врач-общественник Хосам…