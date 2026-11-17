Кандидат на пост министра образования и науки Чеслав Батня («Объединенный список») намерен на год-полтора приостановить введение новых реформ. Вместо этого он предлагает разобраться с уже начатыми преобразованиями и исправить допущенные ошибки, сообщает агентство ЛЕТА.

В первую очередь речь идет об образовательной программе Skola2030 и новой модели финансирования школ «Программа в школе». Батня не исключает пересмотра учебных стандартов и методов преподавания. Особое внимание он намерен уделить развитию навыков чтения у младших школьников.

Серьезные изменения могут затронуть профессиональное образование. Кандидат предлагает разделить его на три уровня: подготовку к поступлению в вуз, получение профессии с возможностью дальнейшего обучения и базовое профессионально-техническое образование.

Батня также обещает сократить бюрократическую нагрузку на школы, повысить эффективность работы министерства и активнее привлекать педагогов к принятию решений. Для этого планируется создать специальный консультативный совет.

По словам политика, учителя и директора должны узнавать о предстоящих изменениях непосредственно от министерства, а не из СМИ.

Главной задачей образовательной политики Батня считает создание стабильной и безопасной среды для детей. При этом конкретные кадровые решения он намерен объявить только после утверждения нового правительства Сеймом.

До избрания в Сейм Батня руководил Икшкильской и Адажской средними школами. В 14-м Сейме он работал в комиссии по образованию, культуре и науке, а также в подкомиссии по высшему образованию, науке и человеческому капиталу, где временно занимал должность председателя.