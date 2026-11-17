Ноябрь в Латвии — месяц особенный. Мы отмечаем день рождения государства, вспоминаем о ценностях Латвии, говорим о людях, которые создают его настоящее и определяют будущее.

Но у ноября есть и другая важная миссия: во всём мире этот месяц посвящён мужскому здоровью. Это повод напомнить о том, как важно не откладывать заботу о себе, своевременно проходить профилактические обследования, не игнорировать тревожные симптомы и уделять внимание не только физическому, но и эмоциональному благополучию.

Сильное государство начинается со здоровых людей. А забота о собственном здоровье — это не только личная ответственность, но и проявление любви и уважения к близким, семье и тем, кто рядом.

Однако мужчины далеко не всегда относятся к своему здоровью с должным вниманием. Согласно результатам исследования, проведённого Mēness aptieka совместно с исследовательским агентством Norstat, 43 % мужчин считают, что обращаться к врачу необязательно, если проблема со здоровьем не мешает повседневной жизни. При этом 66 % опрошенных предпочитают самостоятельно решать вопросы, связанные со здоровьем. В 29 % случаев инициативу берут на себя близкие — чаще всего жёны, которые помогают записаться к врачу или организовать необходимые обследования.

Но здоровье не всегда предупреждает о проблемах громко. Иногда болезнь долго развивается незаметно, и именно поэтому профилактика имеет особую ценность.

Не ждать симптомов: почему важна ранняя диагностика

Не стоит бояться задавать вопросы семейному врачу или урологу. Своевременный разговор со специалистом нередко становится первым шагом к решению проблемы, пока она ещё не успела превратиться в серьёзное заболевание.

«Даже если мужчину ничего не беспокоит, важно обращаться к урологу для обследования предстательной железы. Один из методов диагностики — трансректальное исследование простаты. Это достаточно простая, но значимая процедура, позволяющая выявить воспалительные процессы на ранней стадии», — рассказывает уролог-андролог клиники EGV Кирилл Иванов.

Одной из распространённых проблем является острый бактериальный простатит — воспаление предстательной железы, которое чаще всего связано с проникновением патогенных микроорганизмов. Среди характерных симптомов — постоянные позывы к мочеиспусканию, ощущение давления внизу живота.

В группе риска прежде всего мужчины, чья работа связана с малоподвижным образом жизни или тяжёлыми условиями труда. Это водители, офисные сотрудники, работники складов, а также люди, которые трудятся в холодных помещениях и на сквозняках.

Воспалительные процессы могут сопровождаться болью и жжением при мочеиспускании, нарушением оттока мочи, выделениями из мочеиспускательного канала, появлением примеси крови в моче. В ряде случаев причиной становятся инфекции, передающиеся половым путём, например гонорея и хламидиоз. Риск заражения повышается при частой смене половых партнёров и незащищённых половых контактах.

Особого внимания заслуживает и здоровье молодых мужчин. Болезненные или безболезненные уплотнения в области яичек могут быть не просто случайной особенностью, а одним из признаков серьёзного заболевания — рака яичка, который нередко развивается уже в возрасте 20–30 лет.

«Женщины знают, насколько важна регулярная самостоятельная проверка молочных желёз. Мужчинам тоже следует взять за правило следить за своим здоровьем. Например, обращать внимание на состояние яичек во время душа. Если обнаружилось уплотнение, необычная неровность, небольшой узелок или одно из яичек заметно увеличилось, необходимо обратиться к урологу», — подчёркивает доктор Кирил Иванов.

Хотя рак яичка относится к сравнительно редким онкологическим заболеваниям, ежегодно в Латвии его диагностируют примерно у 30 мужчин. Здесь особенно важно не упустить время: при выявлении заболевания на ранней стадии шансы на успешное лечение значительно выше.

После сорока: пристально прислушиваться к сигналам организма!

Мужское здоровье во многом связано с гормональным балансом. Главный мужской половой гормон — тестостерон — участвует в формировании мышечной массы, поддержании физической выносливости, регулировании количества жировой ткани, влияет на половое влечение, плотность костей и эмоциональное состояние.

Его недостаток может отражаться не только на интимной жизни, но и на общем самочувствии, активности и качестве жизни.

«Если мужчина замечает, что увеличивается объём талии, растёт вес, появляется апатия, снижается половое влечение и пропадает желание заниматься привычными делами, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, в том числе о снижении уровня тестостерона. В такой ситуации необходимо обратиться к врачу и пройти обследование», — объясняет уролог.

Впрочем, специалисты предостерегают от необоснованного назначения гормональных анализов.

«Тестостерон — один из показателей, который нередко проверяют без достаточных медицинских оснований. Такое исследование действительно необходимо, если у мужчины наблюдается снижение либидо, эректильная дисфункция, бесплодие или другие признаки гипогонадизма. Однако одна лишь усталость ещё не свидетельствует о дефиците тестостерона», — поясняет руководитель Centrālā laboratorija, врач-лаборант Яна Осите.

Она также обращает внимание на то, насколько важно правильно подготовиться к исследованию.

«Уровень тестостерона наиболее высок в утренние часы. На результаты могут повлиять приём пищи, недостаток сна и острое заболевание. Поэтому кровь рекомендуется сдавать утром, натощак, после полноценного ночного отдыха. Если первый анализ показывает пониженный уровень гормона, результат необходимо подтвердить повторным исследованием.

У мужчин с избыточным весом на показатели может влиять уровень глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG). Поэтому в таких случаях дополнительно определяют его концентрацию и рассчитывают уровень свободного тестостерона», — объясняет специалист.

После 50 лет: простата требует особого внимания

С возрастом в организме мужчины происходят естественные изменения. Одно из наиболее распространённых — увеличение предстательной железы, или доброкачественная гиперплазия простаты. Это состояние связано с процессами старения и встречается у значительной части мужчин во второй половине жизни: после 60 лет — примерно у 50 %, а после 80 лет — уже у 90 %.

Первые признаки обычно связаны с изменением мочеиспускания. Струя мочи становится слабее или прерывистой, возникают трудности с началом мочеиспускания, сохраняется ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Мужчина начинает чаще просыпаться ночью, чтобы посетить туалет, а после мочеиспускания может наблюдаться подтекание мочи.

Игнорировать эти симптомы не стоит. В некоторых случаях увеличение простаты приводит к острой или хронической задержке мочи, которая без своевременного лечения может вызвать необратимые повреждения почек.

«Когда увеличенная предстательная железа сдавливает мочеиспускательный канал и мужчине становится трудно полностью опорожнять мочевой пузырь, требуется лечение. В зависимости от ситуации это может быть медикаментозная терапия или щадящее малоинвазивное хирургическое вмешательство», — отмечает Кирилл Иванов.

Полностью устранить возрастные изменения предстательной железы не всегда возможно, однако современная медицина располагает методами, позволяющими существенно облегчить симптомы и сохранить привычное качество жизни.

Скрининг: возможность обнаружить болезнь до появления симптомов

Одно из самых серьёзных заболеваний, связанных с мужским здоровьем, — рак предстательной железы. Его особенность заключается в том, что на ранних стадиях он зачастую никак себя не проявляет. Мужчина может чувствовать себя совершенно здоровым, не испытывать боли и не замечать никаких изменений.

Именно поэтому профилактическое обследование приобретает особое значение.

«На ранней стадии рак предстательной железы обычно протекает бессимптомно. Скрининг позволяет выявить заболевание в тот момент, когда ещё возможно радикальное лечение», — подчёркивает врач-лаборант Яна Осите.

Рак предстательной железы — наиболее распространённое онкологическое заболевание среди мужчин в Латвии. Ежегодно выявляется около 1200–1300 новых случаев. По данным исследований, заболевание встречается примерно у 15 % мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, а после 70 лет — уже у 40 %.

В Латвии мужчинам доступен государственно оплачиваемый скрининг предстательной железы один раз в два года. Он предусматривает анализ крови на уровень простатспецифического антигена (PSA).

Повышенная концентрация PSA может указывать на рак простаты, однако сама по себе ещё не означает наличие онкологического заболевания. Этот показатель является органоспецифическим, но не исключительно опухолевым маркером. Его уровень может повышаться и при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, простатите, инфекциях мочевыводящих путей, после катетеризации, недавней эякуляции или езды на велосипеде. Некоторые лекарственные препараты, в частности ингибиторы 5-альфа-редуктазы, напротив, способны снижать показатель примерно вдвое.

Поэтому при повышенном результате анализ обычно повторяют, а дальнейшую тактику определяют вместе с урологом.

Пройти скрининг приглашаются мужчины в возрасте от 45 до 50 лет, если рак предстательной железы был диагностирован у близких кровных родственников — например, отца или брата. Для всех остальных мужчин обследование предусмотрено в возрасте от 50 до 75 лет.

Если результаты анализа вызывают подозрения, одного исследования крови недостаточно.

Необходима консультация уролога и, при наличии показаний, дополнительные диагностические процедуры: пальцевое ректальное исследование предстательной железы, ультразвуковое исследование простаты и органов брюшной полости, магнитно-резонансная томография малого таза, а в некоторых случаях — биопсия с последующим лабораторным исследованием образца ткани.

Современные методы диагностики и лечения позволяют успешно справляться с раком предстательной железы, особенно если заболевание обнаружено своевременно. При этом некоторые опухоли развиваются настолько медленно, что вместо немедленного лечения достаточно активного наблюдения под контролем врача.

Здоровье не терпит универсальных рецептов

Не существует единого набора анализов, который каждый мужчина обязан сдавать ежегодно независимо от возраста, самочувствия и индивидуальных особенностей организма.

Однако примерно с 30–40 лет стоит внимательнее относиться к профилактическим обследованиям и регулярно обсуждать с врачом состояние своего здоровья. Если у мужчины есть избыточный вес, повышенное артериальное давление, наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям или сахарному диабету, начинать профилактический контроль необходимо ещё раньше. Важно помнить: профилактика — это не поиск болезней там, где их нет, а разумная возможность вовремя заметить изменения и сохранить здоровье на долгие годы.

Проверь здоровье, а не свою выносливость!

В ноябре, чтобы привлечь внимание к значению регулярных профилактических обследований и ответственному отношению мужчин к собственному здоровью, Veselības centru apvienība, Centrālā laboratorija и Mēness aptieka проводят совместную социальную кампанию #PārbaudītsVīrietis.

Её главный посыл адресован каждому мужчине в Латвии: не нужно доказывать свою силу, терпя боль и откладывая визит к врачу. Настоящая ответственность начинается с умения вовремя услышать собственный организм.

Ведь мужество — это не только способность выдерживать испытания. Это ещё и готовность заботиться о себе, не бояться профилактики и принимать решения, которые помогут оставаться рядом с теми, кто дорог.

Проверьте свое здоровье, а не свою выносливость и умение терпеть дискомфорт и боль! Подробнее о возможностях диагностики: www.veseliba.lv