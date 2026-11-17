В районе Центрального железнодорожного вокзала Риги полиция задержала троих подозреваемых в серии карманных краж. Все они уже имели проблемы с законом, а одна из задержанных женщин ранее семь раз представала перед судом за аналогичные преступления.

В конце октября и начале ноября в районе Привокзальной площади участились кражи кошельков у прохожих.

В ходе расследования 10 ноября полицейские задержали двух мужчин 1994 и 1995 годов рождения. Их подозревают как минимум в пяти кражах. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

Однако выяснилась еще одна любопытная деталь: к своей деятельности мужчины привлекли несовершеннолетнего подростка 2009 года рождения.

По данным полиции, подросток пытался расплачиваться украденными банковскими картами за товары, которые затем планировалось перепродать. Следователи установили три таких эпизода.

12 ноября обоих мужчин заключили под стражу.

Но на этом задержания не закончились.

12 ноября полиция начала расследование еще одной кражи кошелька в районе вокзала. Вскоре выяснилось, что предполагаемая преступница могла быть причастна и к аналогичному случаю 9 ноября.

14 ноября полицейские задержали женщину 1983 года рождения. Оказалось, что она уже семь раз была судима за имущественные преступления.

15 ноября суд также постановил заключить ее под стражу.

По последнему делу начат уголовный процесс за кражу в небольшом размере. Закон предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы, а также альтернативные санкции — пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Все трое взрослых подозреваемых сейчас находятся под стражей, расследование продолжается.