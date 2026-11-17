В школьном расписании латвийских учеников может появиться новый предмет — уроки демократии. С такой инициативой выступил кандидат на пост министра юстиции Виестурс Витовскис («Объединенный список»). Правда, пока неизвестно, как именно будут проходить занятия и что войдет в учебную программу, сообщает агентство ЛЕТА.

По мнению будущего министра, такие уроки должны помочь укрепить демократическую устойчивость общества. Реализовать идею он предлагает совместно с Министерством образования и науки. Пока инициатива находится на стадии обсуждения.

Однако школьная демократия — лишь один из пунктов программы Витовскиса.

Среди главных приоритетов он также назвал государственную безопасность. В частности, кандидат намерен обеспечить бесперебойную работу судов даже в условиях серьезных кризисов и угроз.

Еще одна задача — ускорить судебные разбирательства. К концу 2029 года Витовскис рассчитывает сократить на 30% количество затяжных уголовных процессов.

Помочь судьям в этом может искусственный интеллект. Политик допускает использование ИИ для предварительной обработки, отбора и обобщения информации по делам. Кроме того, рассматривается возможность введения новой должности — судебного юриста.

Изменения могут затронуть и бизнес. Витовскис хочет создать более благоприятную правовую среду для предпринимателей и инвесторов, в том числе ограничить возможности злоупотребления судебными разбирательствами и подачи необоснованных исков.

Также кандидат намерен пересмотреть расходы и функции учреждений, подчиненных Министерству юстиции, и повысить эффективность работы судебной системы.

При этом конкретных имен будущих сотрудников своего министерского бюро Витовскис пока не называет.

Любопытно, что выступавший ранее кандидат на пост министра образования и науки Чеслав Батня («Объединенный список»), рассказал о том, что намерен на год-полтора все школьные реформы поставить на паузу - разобраться бы с уже начатыми преобразованиями.... А тут сюрприз от однопартийца с изменением в школьной программе... Про выступление Батни читайте здесь