Совет по памятникам Рижской думы собрался в Каминном зале, со стен коего строго взирали отцы города начала прошлого века. Впервые за год под председательством Эдгарса Икстенса (депутат «Нового Единства») и при участии главы Рижского агентства памятников Анесе Страутини члены Совета начали обсуждать новые объекты в публичном пространстве столицы.

Поэту Вилису Плудонису (1874–1940) и его брату, врачу и литератору Янису Висвалдису Лейниексу (1876–1938), намерены установить памятную доску на их родовом доме по адресу: Виенибас гатве, 57.

Здесь разночтений не было, а вот идея установки мемориального знака у железнодорожной станции Югла вызвала дискуссию.

Знак предполагается посвятить памяти 46 человек, погибших 16 февраля 1976 года в результате столкновения скорого поезда «Балтика» с локомотивом. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории железных дорог Латвии.

Выяснилось, что станции как таковой уже нет, поэтому вопрос необходимо решать и с участием Latvijas dzelzceļš. К тому же, как предположил депутат Ромуалдас Ражукас («Объединённый список»), следовало бы выяснить мнение местных жителей: хотели бы они напоминания о таком печальном событии?

В итоге решили отложить вопрос и обратиться к сообществу жителей Юглы.

Главный архитектор Риги Петерис Ратас высказался за то, чтобы в столице была разработана единая модель памятных табличек.

— У нас есть прецедент — Золитудская трагедия, — отметил зодчий. — Нужен куратор, последовательный подход.

Что бы ещё увековечить?

Ранее посольство ФРГ намеревалось организовать установку памятника жертвам Холокоста на станции Шкиротава, но не удалось согласовать архитектурные решения и вопросы собственности.

Со своей стороны, Р. Ражукас отметил, что на здании бывшего МВД на углу бульвара Райниса и улицы Реймерса, где ныне находится частный отель, удалось сохранить мемориальную табличку, посвящённую трагическим событиям января 1991 года.

Обсудили и судьбу скульптуры Паулса Яунземса (1951 г. р.) «Знак» (1989). Ныне она располагается в парке Маза Аркадия, но в неприметном уголке.

«Его нужно интегрировать в среду», — считает архитектор Ратас.

Побеседовали и о возможном создании в Риге специального места для проведения культурных мероприятий ливского народа. Против этой идеи категорически выступил депутат-историк Ритварс Янсонс (Национальное объединение). В Вецриге уже есть площадь Ливов!

— Очень необустроенное место, — заметил П. Ратас. — Все эти брандмауэры…

Площадь возникла искусственно — на месте домов, разрушенных и выгоревших во Вторую мировую войну. Как считает архитектор, довольно крупные размеры позволяют организовать там и семейный уголок, и место памяти, так что получится одна из лучших площадей Риги!