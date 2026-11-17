Во вторник, 17 ноября, в 18:00 на набережной 11 Ноября в Риге пройдет генеральная репетиция военного парада, посвященного 108-й годовщине провозглашения Латвии. Уже с 15:00 набережную закроют для транспорта. Сам парад состоится в среду, 18 ноября, в 13:30. Зрителей ждут военная техника, авиация союзников и выставка кораблей.

В центре Риги во вторник начнется подготовка к главному военному параду в честь Дня провозглашения Латвийской Республики. Генеральная репетиция состоится 17 ноября в 18:00 на набережной 11 Ноября, а уже днем будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС), сам парад пройдет в среду, 18 ноября, в 13:30. В нем примут участие латвийские военнослужащие, подразделения союзников по НАТО и представители служб, участвующих в обеспечении безопасности государства.

Какие улицы перекроют в Риге

С 15:00 вторника, 17 ноября, до 18:00 среды, 18 ноября, для движения транспорта будет закрыта набережная 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас. В это же время ограничения затронут улицу Экспорта от улицы Элизабетес до набережной, а также часть улицы Калькю от набережной до Ратушной площади.

Во время генеральной репетиции 17 ноября с 18:00 и во время парада 18 ноября с 13:30 до 15:00 при необходимости могут дополнительно перекрывать Каменный мост, часть бульвара Узварас, улицы 13 Января и прилегающих участков набережной.

Кроме того, 18 ноября с 13:00 до полуночи движение автомобилей будет закрыто на территории Старой Риги, за исключением транспорта со специальными разрешениями.

Рижское самоуправление призывает водителей заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения движения общественного транспорта.

Что покажут на военном параде 18 ноября

Парад начнется в 13:30. Принимать его будут президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Райвис Мелнис и командующий НВС генерал-лейтенант Каспарс Пуданс. Командовать парадом будет командующий Морскими силами капитан 1-го ранга Гвидо Ляудупс.

В строю пройдут подразделения Сухопутных, Морских и Воздушных сил, Земессардзе, Национальной академии обороны и других структур НВС.

К латвийским военнослужащим присоединятся представители союзных государств, в том числе возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО, размещенной в Латвии. Особенностью нынешнего парада станет участие 50 итальянских берсальеров — военнослужащих, известных своим характерным быстрым маршевым шагом. Они замкнут пешую колонну.

После прохождения по набережной военные подразделения продолжат движение по улицам Калькю, Бривибас и Бруниниеку в направлении Сканстес.

Самолеты, вертолеты и новая артиллерийская система

При благоприятных погодных условиях над набережной пролетят военные воздушные суда Латвии и союзных стран. Среди них — латвийские вертолеты UH-60 Black Hawk, вертолеты пограничной охраны, американская и канадская военная авиация. В воздушной части парада также запланирован самолет airBaltic Airbus A220-300 в специальной окраске цветов латвийского флага.

Завершить пролет должны истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, включая два бельгийских истребителя.

На земле зрителям покажут танки Leopard и Ariete, бронемашины союзников, латвийские бронетранспортеры Patria 6×6, боевые машины пехоты Hunter и самоходные гаубицы M109. Впервые на параде представят 155-миллиметровую колесную артиллерийскую систему Morana, договор о закупке которой был подписан в сентябре.

В колонне также пройдут оперативные автомобили Государственной полиции, пограничников, пожарно-спасательной службы, медиков и других государственных служб.

Где можно будет посмотреть военную технику и корабли

18 ноября с 11:00 до 16:00 в Рижском пассажирском порту будет работать выставка военной техники и оборудования. Посетители смогут увидеть пять кораблей Морских сил Латвии и литовский военный корабль Skalvis.

Морские силы также представят подводных роботов для поиска и обезвреживания мин, водолазное оборудование и другое специализированное снаряжение. На выставке будет доступна техника других военных подразделений и служб, участвующих в обороне государства.

В честь годовщины провозглашения Латвийской Республики с дамбы АВ запланирован салют из 21 артиллерийского залпа.

Где смотреть трансляцию

Парад будет транслироваться в прямом эфире Латвийского телевидения и Латвийского радио.

НВС также предупреждают, что во время полетов военной авиации над городом может быть слышен повышенный шум. Он будет кратковременным.

Таким образом, основные праздничные мероприятия на набережной пройдут 18 ноября, однако ограничения движения в центре Риги начнут действовать уже сегодня.

Нвапомним, что 18 ноября общественный транспорт Риги будет бесплатным, а на отдельных маршрутах предусмотрены дополнительные рейсы.