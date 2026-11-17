В Риге во вторник, 17 ноября, с 15:00 закроют для транспорта набережную 11 Ноября и несколько прилегающих улиц. Ограничения связаны с подготовкой к военному параду в честь 108-й годовщины провозглашения Латвии. Часть запретов на парковку уже действует, а вечером из-за генеральной репетиции могут временно перекрыть и Каменный мост.

В центре Риги 17 и 18 ноября вводятся масштабные ограничения движения в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики. Главные изменения коснутся набережной 11 Ноября и прилегающих улиц Старой Риги.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Рижское самоуправление, основные ограничения вступят в силу сегодня в 15:00 и продлятся до 18:00 среды, 18 ноября. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Какие улицы закроют с 15:00 вторника

С 15:00 17 ноября до 18:00 18 ноября движение транспорта будет запрещено на следующих участках:

Набережная 11 Ноября — от Каменного моста до улицы Муйтас.

Улица Экспорта — от улицы Элизабетес до набережной 11 Ноября. При этом сохранится возможность подъезда к Рижскому пассажирскому порту.

Улица Калькю — от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

В связи с изменениями дорожного движения на некоторых улицах Старой Риги временно введут двустороннее движение. Это касается улицы Пилс на участке от Полю гате до Домской площади, а также участка Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба.

Кроме того, с 13:00 17 ноября до полуночи 18 ноября движение будет закрыто на Полю гате и на участке Бискапа гате от набережной 11 Ноября до параллельной ей улицы.

Где уже нельзя парковаться

Запрет на остановку и стоянку автомобилей вступил в силу еще в понедельник, 16 ноября, в 20:00. Он будет действовать до 23:00 среды, 18 ноября.

Оставлять автомобили запрещено по обеим сторонам набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на улице, проходящей параллельно набережной.

Таким образом, ограничения на парковку будут действовать дольше, чем основной запрет на движение транспорта.

Вечером могут перекрыть Каменный мост

Сегодня в 18:00 на набережной 11 Ноября начнется генеральная репетиция военного парада Национальных вооруженных сил.

На время репетиции, при необходимости, движение дополнительно могут перекрыть:

На Каменном мосту.

На бульваре Узварас — от улицы Валгума до Каменного моста.

На набережной 11 Ноября — от Каменного до Железнодорожного моста.

На улице 13 Января — от бульвара Райня до набережной 11 Ноября.

Эти ограничения будут вводить по мере необходимости с 18:00 до окончания репетиции. Поэтому водителям стоит учитывать возможность временного закрытия не только набережной, но и одного из основных мостов через Даугаву.

На Вантовом мосту нельзя будет собираться

Рижская муниципальная полиция отдельно напоминает, что во время праздничного парада собираться на Вантовом мосту запрещено. Основной военный парад состоится 18 ноября в 13:30 на набережной 11 Ноября.

Рижское самоуправление призывает жителей и гостей столицы учитывать ограничения при планировании поездок в центр города.

Подробная информация об организации движения во время государственных праздников опубликована на сайте Рижской думы.