Во вторник, 17 ноября, в большей части Латвии сохранится дождливая и пасмурная погода. В центральных и восточных районах осадки будут продолжительными, тогда как в Курземе возможны прояснения. Температура воздуха поднимется до +4…+9 градусов, причем теплее всего будет на западе страны.

В Латвии во вторник ожидается облачная и влажная погода с дождями и дымкой. Наиболее продолжительные осадки прогнозируются в центральной и восточной частях страны, тогда как на западе дождь местами будет сменяться прояснениями.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков, во многих районах Курземе пройдут кратковременные дожди, однако временами сквозь облака будет выглядывать солнце.

В течение дня будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +4 до +9 градусов.

Какая погода ожидается в Риге

В столице вторник будет преимущественно дождливым. Осадки ожидаются в течение дня, но ближе к вечеру должны прекратиться. Температура воздуха поднимется примерно до +6 градусов. Будет дуть слабый южный ветер.

Утром в Риге было пасмурно, температура составляла +5…+6 градусов, а скорость южного ветра достигала четырех метров в секунду. Из-за дождя и высокой влажности воздуха на дорогах местами может ухудшаться видимость, особенно на участках с дымкой.

В Лиепае утром было уже +9 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник в 5 часов утра температура воздуха в стране колебалась от +3 градусов в Алуксне до +9 градусов в Лиепае. Таким образом, на западе Латвии уже ранним утром было заметно теплее, чем в восточных районах.

Облачность наблюдалась по всей стране, во многих местах шел дождь, а местами в Курземе осадки были сильными. Относительная влажность воздуха составляла от 88% до 100%. Во многих районах наблюдалась дымка, однако качество воздуха оценивалось как хорошее.

Южный ветер был преимущественно слабым или умеренным, с порывами до 7–12 метров в секунду.

Почему погода остается дождливой

Погодные условия в Латвии определяет область низкого атмосферного давления. Атмосферное давление на уровне моря составляет от 991 гектопаскаля в Вентспилсе до 1000 гектопаскалей на юго-востоке Латгале.

Для сравнения, в понедельник, 16 ноября, максимальная температура воздуха в Латвии составляла от +2,2 градуса в Алуксне до +5,7 градуса в Лиепае.

На фоне латвийской поздней осени в других частях Европы наблюдаются значительно более резкие температурные контрасты. В понедельник на побережье Средиземного моря и островах воздух местами прогрелся до +24…+26 градусов, тогда как в ночь на вторник на севере Швеции температура опускалась до −24 градусов.

Таким образом, в Латвии пока сохраняется сравнительно мягкая для ноября погода, хотя дожди и высокая влажность делают ее менее комфортной.