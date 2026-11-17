В ходе дебатов на внеочередном заседании Сейма по вопросу утверждения нового правительства Андриса Кулбергса ("Объединенный список") несколько оппозиционных депутатов раскритиковали поспешность процесса, указав на нехватку времени для ознакомления с кандидатами на посты министров и правительственной декларацией.

Глава парламентской фракции "Нового Единства" Инесе Либиня-Эгнере заявила, что демократического процесса оценки кандидатов фактически не было, а времени для изучения декларации правительства оказалось недостаточно.

"Посмотрим, к чему это приведет", - сказала депутат, выразив надежду, что новые министры справятся со своими обязанностями. При этом она подчеркнула, что ее политическая сила не может выразить доверие правительству, с которым не было возможности полноценно познакомиться.

Глава фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев назвал поспешный созыв заседания Сейма неуважением к обществу. По его словам, ни депутаты, ни жители не успели ознакомиться с составом правительства, обсудить с кандидатами приоритеты отраслей и оценить декларацию.

Он также раскритиковал принцип формирования кабинета, заявив, что некоторые кандидаты связаны с Кулбергсом личными отношениями: будущий министр иностранных дел Гиртс Яунземс - его одноклассник, министр здравоохранения Нормундс Станевич - сокурсник, а кандидат на пост министра финансов Карлис Пургайлис - советник.

"Прогрессивные" намерены тщательно следить за решениями, закупками и инициативами министров, требовать от них регулярного участия в заседаниях фракции и ответов на вопросы. При этом партия готова сотрудничать по важным для государства вопросам, но не поддержит создание "правительства корешей".

Депутат Юлия Степаненко (СВ/"Младолатыши") заявила, что ожидавшие перемен избиратели их не получат.

"То, что мы сейчас наблюдаем, - это встреча выпускников", - сказала она, также раскритиковав поспешность утверждения правительства и отсутствие возможности ознакомиться с новыми министрами.

Степаненко упрекнула Кулбергса в том, что он не встретился с оппозицией для обсуждения предложений. Она также раскритиковала использование слова "mazulis" (малыш) в правительственной декларации, заявив, что это слово следует применять к животным, а не детям. Председатель Сейма Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список") возразил, что слово употреблено корректно.

По мнению Степаненко, это "самое поспешное правительство в истории Латвии".

Депутат Эдмундс Юревиц ("Новое Единство"), в свою очередь, пожелал Кулбергсу и новому правительству успехов, отметив, что "Объединенный список" получил значительную поддержку избирателей и имеет основания возглавить Кабинет министров.

Юревиц подчеркнул, что, находясь в оппозиции, не намерен выступать против государства: "Я никогда не скажу, что Латвия - неудавшееся государство".

Вместе с тем он также раскритиковал недостаток времени для ознакомления с декларацией и кандидатами на министерские посты. Юревиц отметил, что в новом правительстве мало женщин, и перечислил нескольких представительниц "Объединенного списка", которые, по его мнению, могли бы занять должности министров.

Депутат Сейма Рудолфс Бреманис (СВ/"Младолатыши") начал выступление, назвав хорошей новостью факт, что "Новое Единство" не вошло в коалицию. При этом он раскритиковал министра обороны Райвиса Мелниса, ранее выдвинутого "Новым Единством", и поинтересовался, представляет ли тот сейчас "Новое Единство" или "Объединенный список".

Бреманис заявил, что в парламенте будет выступать против "нелепостей", отвергнув опасения, что его политическая сила намерена парализовать работу Сейма.

Он также напомнил, что Кулбергс, будучи в оппозиции, критиковал недостаточную доступность информации о бюджете, и призвал премьер-министра опубликовать его полностью, чтобы общество могло оценить расходы.

"Мне хотелось бы увидеть этот бюджет", - заявил депутат. Кроме того, он назвал "Rail Baltica" нереализуемым проектом из-за слишком высокой стоимости.

Депутат Андрей Яковлев (СВ/"Младолатыши") заявил, что не поддержит правительство, поскольку считает Кулбергса слабым руководителем.

"Его место было бы на сцене", - сказал Яковлев, упрекнув Кулбергса в отсутствии конструктивных предложений. Яковлев также раскритиковал его за то, что, занимая пост премьер-министра уже пять месяцев, Кулбергс только сейчас заговорил о проблемах с бюджетным дефицитом.

Яковлев подверг критике и кадровые решения нового премьера, в частности сохранение в правительстве министра обороны, ранее выдвинутого "Новым Единством", а также кандидатуры других министров.

Депутат Андрей Пагорс (СВ/"Младолатыши") назвал выступления Кулбергса популистскими и раскритиковал решение привлечь к коалиции Нацобъединение, которое уже участвовало в управлении страной и несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

Он также выразил недовольство тем, что его политическую силу, получившую, по его словам, большую поддержку избирателей, чем Нацобъединение, не привлекли к переговорам о формировании правительства.

Отдельной критике Пагорс подверг кандидата на пост министра внутренних дел Яниса Домбраву (Нацобъединение), заявив, что тот намерен руководить "системой, в которой ни один сотрудник его не уважает".

В понедельник, 16 ноября, приблизительно в 22:00 стало известно, что голосование по новому правительству может состояться уже во вторник.

Во вторник в 10:00 Кулбергс представил состав кабинета и его основные задачи. В 14:30 президиум Сейма принял решение созвать заседание для утверждения правительства на 15:00.