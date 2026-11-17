Неожиданный кадровый поворот в латвийском здравоохранении: новым председателем правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня станет бывший руководитель Latvijas pasts Марцис Вилцанс. Человек, который прежде занимался модернизацией почты, сокращением персонала и закрытием нерентабельных отделений, теперь будет руководить одним из крупнейших медицинских учреждений страны.

Назначение особенно интересно на фоне финансового положения больницы: прошлый год она завершила с убытками почти в 13 миллионов евро.

Так что новому руководителю предстоит непростая задача — навести порядок в финансах, не забывая, что больница все-таки не почтовое предприятие, а пациенты — не посылки, доставку которых можно отложить до лучших времен.

От почтовых отделений до больничных палат

Марцис Вилцанс проработал в Latvijas pasts почти два десятилетия — с 2005 по 2023 год, занимая различные руководящие должности.

С 2016 года он возглавлял предприятие в качестве председателя правления и генерального директора.

За это время латвийская почта пережила модернизацию: внедрялись автоматизированные решения, совершенствовались рабочие процессы и развивались новые услуги.

Однако были и менее приятные для жителей перемены.

При Вилцансе Latvijas pasts сокращала персонал и закрывала почтовые отделения в регионах. Руководство объясняло такие решения экономической необходимостью и нерентабельностью отдельных пунктов обслуживания.

Еще в январе 2020 года Вилцанс говорил о продолжении сокращений сотрудников и закрытии отделений.

В марте 2023 года он вновь подтвердил планы уменьшить количество почтовых отделений. В том же месяце закрытие пунктов обслуживания в Руцаве и Казданге вызвало недовольство местных жителей.

Особенно болезненно такие решения затрагивали пожилых людей и жителей небольших населенных пунктов, для которых почта оставалась важным местом получения повседневных услуг.

Вместо стационарных отделений предлагались альтернативные способы обслуживания, в том числе услуги почтальона по запросу.

С точки зрения экономии подобные решения могут выглядеть логичными. Но для человека, которому приходится добираться за необходимой услугой в другой населенный пункт, такая оптимизация выглядит уже не столь привлекательной.

Теперь Вилцансу предстоит применить свой управленческий опыт в здравоохранении.

И здесь возникает закономерный вопрос: какие именно методы бывший руководитель почты принесет в больницу?

Ведь почтовое отделение можно закрыть из-за недостаточного спроса. С больничным отделением все сложнее: медицинская помощь необходима людям независимо от того, насколько выгодно ее оказывать.

Прибыль была, но не всегда благодаря основной деятельности

Финансовые результаты Latvijas pasts в период руководства Вилцанса также были неоднозначными.

В 2020 году предприятие получило прибыль около 4,2 миллиона евро, однако уже в 2021-м завершило год с убытками примерно в 1,16 миллиона евро.

В 2022 году компания вновь вышла в плюс, заработав около 2,2 миллиона евро.

Правда, здесь есть существенный нюанс: положительный результат во многом был связан с дополнительными доходами, в том числе возвратом ранее переплаченного налога на добавленную стоимость.

Поэтому считать эту прибыль исключительно результатом успешной текущей деятельности было бы не совсем правильно.

В 2023 году, когда Вилцанс уже завершил работу в Latvijas pasts, предприятие получило прибыль около 540 тысяч евро при обороте более 108 миллионов евро.

Таким образом, опыт нового руководителя больницы включает не только модернизацию крупного государственного предприятия, но и работу в условиях финансовых трудностей, сокращений и необходимости экономить.

Закрытие 105 отделений: скандал, который разразился позже

Стоит отметить, что самый громкий скандал вокруг сокращения почтовой сети произошел уже после ухода Вилцанса.

В начале 2024 года Latvijas pasts объявила о планах закрыть или реорганизовать 105 из 176 почтовых отделений страны.

Это вызвало резкую реакцию общественности, недовольство жителей регионов и вмешательство Министерства сообщения.

В результате масштабный план закрытий был приостановлен.

Непосредственно возлагать ответственность за это решение на Вилцанса было бы неправильно: к тому моменту предприятием руководили другие люди.

Однако сам курс на сокращение сети нерентабельных отделений существовал еще в период его руководства.

Больница с убытками почти в 13 миллионов евро

Теперь бывшему руководителю почты достается организация, финансовое положение которой тоже далеко от идеального.

По итогам прошлого года больница Страдиня получила убытки в размере 12,9 миллиона евро.

Общие доходы учреждения составили 208,6 миллиона евро, а расходы достигли 221,5 миллиона евро.

Причем ситуация ухудшалась: по сравнению с предыдущим годом доходы увеличились всего на пять миллионов евро, тогда как расходы выросли сразу на 17,2 миллиона.

Именно поэтому от нового руководителя ожидают повышения эффективности управления, контроля расходов и продолжения проектов развития больницы.

Впрочем, в здравоохранении понятие эффективности имеет свои особенности.

Можно сократить административные расходы, оптимизировать закупки и улучшить организацию работы. Но если экономия обернется сокращением доступности медицинской помощи, пациенты вряд ли оценят такую реформу.

Особенно в стране, где очереди к специалистам и ожидание обследований давно стали привычной частью медицинской действительности.

Почему выбрали именно Вилцанса?

На должность председателя правления больницы претендовали 12 кандидатов.

Конкурс проходил в три этапа. Оценивались профессиональный опыт, стратегическое видение и управленческие компетенции претендентов. В отборе участвовала кадровая компания Eiro Personāls.

Председатель совета больницы Рейнис Берзиньш объяснил выбор большим опытом Вилцанса в управлении крупной организацией и проведении преобразований.

По его словам, от нового руководителя ожидают укрепления системы управления, повышения эффективности работы и успешного продолжения начатых проектов развития.

Сам Вилцанс получил степень бакалавра и профессиональную степень магистра в Банковской высшей школе, а также прошел программу Mini MBA в Рижской школе экономики.

Таким образом, новый глава больницы — профессиональный управленец, а не врач.

В этом нет ничего необычного: крупному медицинскому учреждению необходимы не только квалифицированные медики, но и эффективное руководство.

Однако теперь Вилцансу предстоит доказать, что методы, применявшиеся в почтовом бизнесе, могут быть полезны и в значительно более чувствительной сфере.

Предыдущий руководитель отправился в Америку

Напомним, прежний председатель правления больницы Лаурис Видзис в марте этого года решил оставить должность и продолжить профессиональную деятельность в США.

Там он намерен заниматься развитием интегративной медицины, профилактического здравоохранения и медицины долголетия.

В правлении больницы Страдиня продолжают работать Даце Жентиня и Гиртс Ансонс.

Марцис Вилцанс приступит к обязанностям 21 декабря. Срок его полномочий составит пять лет.

Главное — чтобы пациентов не начали оптимизировать

Перед новым руководителем стоит задача, которую трудно назвать простой: сократить финансовые потери, повысить эффективность работы и одновременно сохранить качество и доступность медицинской помощи.

Его опыт в Latvijas pasts показывает, что он знаком с модернизацией, автоматизацией и оптимизацией крупных организаций.

Но латвийское здравоохранение — сфера, где цена управленческих решений измеряется не только миллионами евро.

Закрытое почтовое отделение может означать неудобства для жителей. Сокращение доступности медицинской помощи способно иметь куда более серьезные последствия.

Поэтому главная интрига нового назначения заключается не в том, сумеет ли бывший глава почты сократить расходы больницы, а в том, сможет ли он сделать ее работу эффективнее без ущерба для пациентов.

Ведь одно дело — обеспечить своевременную доставку писем и посылок. И совсем другое — своевременное лечение людей.