По оценкам Центра исследования диаспоры и миграции Латвийского университета, в мире проживает примерно 420 000 человек, являющихся гражданами или бывшими гражданами Латвии.

Центральная избирательная комиссия считает точнее и скромнее: за границей проживают 199 452 человека, имеющих право голоса. Так или иначе, это огромный ресурс, и вполне разумно его использовать. К зарубежным соотечественникам обратились и официальные власти.

К 2029 году в Латвии должен быть реализован План работы с диаспорой. «Сверхцелью», как написано в документе, который составила советница МИД Майя Бисена, является единая политика с участием представителей зарубежных соотечественников. Во главе угла — «латышская принадлежность, включённость, соблюдение интересов, доступность информации, соучастие, равные возможности и последовательность».

«Сохранение латышской идентичности»

В концепции документа, в частности, предусмотрено пестование уникальной ментальности нации. «В государствах проживания диаспоры действует множество любительских коллективов — хоров, танцевальных ансамблей, фольклорных групп и театральных объединений. Начиная с середины XX века в государствах, где сложились устойчивые латышские общины, регулярно проводятся «дни песни», песенные праздники или дни культуры, собирающие сотни участников и тысячи зрителей. Латышская культура, традиции и история — наряду с мероприятиями, организованными для их изучения и осмысления, — служат важными факторами формирования и укрепления латышской идентичности».

План предусматривает поддержку за рубежом 55 латышских школ диаспоры, которые посещают 1800 детей. Это несколько не соответствует заявленной выше численности диаспоры — но что есть, то есть. Не все покинули Латвию, чтобы участвовать в её жизни издалека.

И всюду педагогов, конечно, не пошлёшь — потому предлагается пользоваться дистанционными семинарами, а также сетевыми ресурсами maciunmacies.lv (Агентство латышского языка) и sietins.lv (Объединение свободных латышей мира). Минкульт устраивает лагеря 2×2, где общается молодёжь из диаспоры и Латвии, а Национальная библиотека организует соревнования по чтению…

Как стать реэмигрантом

Центральное статистическое управление зафиксировало рост числа возвращенцев по сравнению с 2013 годом: если тогда в ЛР вернулись 5649 человек, то в 2025-м — уже 7618. Пиковым был показатель 2023 года — 10 919 человек, хотя, казалось бы, в Восточной Европе разыгралась война и от неё логично было бы держаться на расстоянии.

Демографический прогноз, зафиксированный в Плане, весьма смел: в течение 2027–2029 годов в Латвию будут возвращаться примерно 6,7 тысячи человек в год, а в общей сложности реэмигрируют порядка 20 тысяч. Согласно опросам латвийцев, пока ещё живущих за границей, 70% считают очень важной помощь государства. Со следующего года Государственное агентство занятости (ГАЗ) «продолжит развивать целевую и практическую поддержку потенциальных реэмигрантов, принимая во внимание спрос на рынке труда».

На сайте ГАЗ уже действует раздел «Хочешь вернуться в Латвию?». Пошаговые инструкции даются и на популярном видеохостинге YouTube.

Не совсем понятно, впрочем, как будет решена самая главная проблема нашей страны — стабильно низкие зарплаты. Ведь если та же «минималка» в ЛР со следующего года пока запланирована в размере 820 евро, то в Ирландии она уже составляет 2453 евро, т. е. втрое больше.

С другой стороны, в Дублине стоимость аренды обыкновенной «студии» — спальня плюс холл, он же кухня — вплотную приближается к 2000 евро в месяц. На родине за такие деньги латышский трудящийся может позволить себе просто божественные хоромы.

Что-то не сложилось

Понятное дело, что те же специалисты в сфере высоких технологий в Латвию возвращаться рядами и колоннами не намылятся — их и там неплохо кормят. Но в каждой социальной страте имеются люди, у которых что-то да не сложилось. На них, вероятно, и делается расчёт при разработке мер по возвращению соотечественников.

55% реэмигрантов находятся в наиболее трудоспособном возрасте (25–54 года), а около 15% составляют дети до 14 лет. План предусматривает включение последних в латвийскую образовательную систему.

Вполне вероятно, кстати, что именно школа — это то, на чём нередко спотыкаются вчерашние латвийцы. В новых странах проживания их детей ждут, во-первых, полиэтничная и многорасовая среда одноклассников; во-вторых, предметы и методики преподавания, существенно отличающиеся от латвийских; в-третьих, новаторство в гендерной сфере. Все эти аспекты могут кардинально не устраивать целый ряд традиционно настроенных родителей.

Рига является основным магнитом для возвращающихся: в столице и Рижском регионе селятся свыше 40% реэмигрантов, а на долю остальных регионов Латвии приходится по 10–15%.