В Риге планируют изменить движение автобуса №18 в Дарзини и создать новую полосу для общественного транспорта на улице Латгалес. Анализ пассажиропотока показал, что на одной из остановок ежедневно выходят 147 человек, а садятся только 42: жители предпочитают пройти пешком до 600 метров, лишь бы не тратить лишние 12–14 минут на поездку по круговому маршруту. Нововведения должны ускорить поездки, а выделенную полосу планируется оборудовать в 2027 году.

В Риге готовят новые изменения в организации общественного транспорта, которые должны сделать поездки между Дарзини и Кенгарагсом быстрее и удобнее. Муниципальное предприятие Rīgas satiksme предлагает отказаться от кольцевой схемы движения автобуса №18 и оборудовать выделенную полосу на улице Латгалес, чтобы автобусы меньше задерживались в пробках.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Рижскую думу, предложения подготовлены после рассмотрения коллективного обращения жителей Дарзини, недовольных проведенной ранее реорганизацией маршрутов общественного транспорта.

Жители предпочитают идти пешком, а не ехать по кругу

Анализ пассажиропотока выявил необычную ситуацию на остановке «Дарзиню 27. линия». Ежедневно здесь выходят в среднем 147 пассажиров, а садятся только 42. Таким образом, количество выходящих превышает число входящих примерно в 3,5 раза.

В самоуправлении объясняют это тем, что люди нередко предпочитают выйти раньше и пройти пешком до 600 метров, чтобы избежать продолжительной поездки по кольцевому маршруту. Таким образом, вместо дополнительных 12–14 минут в автобусе жители выбирают короткую прогулку.

Чтобы устранить эту проблему, Rīgas satiksme предлагает организовать движение автобуса №18 в обоих направлениях по улицам Тайсна и Яньогу, отказавшись от существующей кольцевой схемы. По расчетам перевозчика, это позволит существенно сократить время поездки до некоторых остановок.

В частности, до улицы Абелю время в пути может уменьшиться с 15 минут до одной минуты, а до улицы Яньогу — с 13 до трех минут. Предложение еще предстоит рассмотреть в установленном порядке, поэтому новая схема пока не введена.

На улице Латгалес оборудуют выделенную полосу

Еще одно изменение касается участка улицы Латгалес между улицей Крустпилс и транспортно-пересадочным узлом «Кенгарагс». Сейчас автобусы регулярно задерживаются здесь из-за автомобильных пробок. Чтобы повысить скорость и надежность движения общественного транспорта, Rīgas satiksme предложила создать на этом участке специальную полосу, предназначенную для общественного транспорта.

Идею уже поддержал Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы. Оборудовать выделенную полосу планируется в 2027 году. В самоуправлении рассчитывают, что это позволит уменьшить задержки и сделать расписание более предсказуемым.

Одновременно ведется работа по улучшению регулирования светофоров, а в расписание автобуса внесено дополнительное время для обеспечения пересадок на другие маршруты. Точные сроки оборудования полосы и окончательная схема организации движения пока не названы.

Автобусы стали ходить значительно чаще

Рижская дума также подвела первые итоги реорганизации общественного транспорта в Дарзини. Ранее маршрут автобуса №18 был изменен: вместо прямого сообщения с центром города он стал подвозящим маршрутом до транспортно-пересадочного узла «Кенгарагс».

Одновременно значительно увеличилась частота движения. Теперь автобусы курсируют ежедневно с интервалом 12–15 минут, тогда как раньше в рабочие дни ожидание составляло 35–45 минут, а в выходные могло достигать часа.

Кроме того, в рабочие дни на маршрут добавили еще один автобус. Благодаря этому ежедневно выполняется 12 дополнительных рейсов. В утренние часы пик интервал движения сократился еще больше — с 15 до 11–13 минут. Однако часть родителей и жителей критиковала реформу, поскольку прямое автобусное сообщение с центром Риги было отменено.

Школьники стали активнее пользоваться автобусом №18

Данные перевозчика показывают, что после изменений значительно увеличилось количество школьников, пользующихся автобусом. Число уникальных школьных э-талонов, зарегистрированных на остановках Дарзини учащимися школ Кенгарагса, выросло со 112 до 271. Среднее количество поездок школьников за рабочий день увеличилось примерно на 20% — со 116,8 до 140,7.

Чаще всего автобусом №18 пользуются учащиеся 1–9-х классов.

После обращений родителей в расписание внесли дополнительные изменения. В рабочие дни отдельные утренние и дневные рейсы автобуса №18 продлены до сквера Прушу, благодаря чему школьникам стало удобнее добираться до учебных заведений Кенгарагса.

В частности, продленными рейсами пользуются ученики Рижской 72-й средней школы, Рижской литовской средней школы и Рижской 25-й средней школы.

По данным Rīgas satiksme, в среднем за рабочий день на этих рейсах регистрируется 146 школьных э-талонов, а число поездок составляет около 33. В самоуправлении считают, что изменения улучшили доступность общественного транспорта для детей и подростков.

На пересадочном узле дежурит полиция

Отдельное внимание уделяется безопасности школьников, которым теперь приходится пересаживаться на другой общественный транспорт. Для поддержания порядка и безопасности детей на транспортно-пересадочный узел «Кенгарагс» регулярно направляют сотрудников Рижской муниципальной полиции.

Они следят за ситуацией в районе остановок и помогают обеспечивать безопасное передвижение пассажиров.

Вернут ли прямой автобус в центр Риги?

Несмотря на положительные показатели использования маршрута школьниками, вопрос о восстановлении прямого автобусного сообщения между Дарзини и центром остается открытым. Ранее жители микрорайона выступили против превращения автобуса №18 в подвозящий маршрут до Кенгарагса и потребовали вернуть возможность добираться в центр без пересадки.

Сейчас пассажиры могут пересесть на транспортно-пересадочном узле «Кенгарагс» на трамваи и троллейбусы, которые в рабочие дни курсируют в направлении центра с интервалом от двух до пяти минут. Однако это не устраняет саму необходимость пересадки, которая и стала одной из причин недовольства жителей.

Представленные Рижской думой новые предложения касаются прежде всего сокращения времени поездки внутри Дарзини и устранения задержек на улице Латгалес. О восстановлении прежнего прямого маршрута до центра пока не сообщается.