В третьем квартале этого года в стране насчитывалось 556 100 экономически неактивных жителей в возрасте от 15 до 89 лет, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением (ЦСУ) информация.

Большинство из них - 339 100 - составляли женщины, экономически неактивных мужчин в стране 217 000.

Согласно предоставленной ЦСУ информации, экономически неактивные жители - это лица, которых нельзя отнести ни к занятым жителям, ни к активным безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица.