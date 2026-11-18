Сегодня, 18 ноября, Латвия отмечает 108-ю годовщину провозглашения независимости. По всей стране пройдут праздничные концерты, военные церемонии, факельные шествия, световые представления и спортивные мероприятия. В нескольких городах запланированы фейерверки, а общественный транспорт в Риге и ряде других городов будет бесплатным.

BB.LV собрал подробный гид по праздничным мероприятиям в столице и регионах, чтобы каждый мог выбрать, где и как отметить день рождения Латвии.

РИГА: военный парад, концерты и фестиваль света

Главные государственные торжества традиционно пройдут в столице. Центральными событиями станут военный парад на набережной 11 Ноября, праздничный концерт у памятника Свободы и вечернее световое шоу.

Утро: официальные церемонии

7:30–11:00 — традиционное шествие студенческих корпораций от главного здания Латвийского университета (бульвар Райня, 19) до Братского кладбища.

9:00 — экуменическое праздничное богослужение в Домском соборе.

10:30 — торжественное возложение цветов к памятнику Свободы с участием президента Эдгара Ринкевича.

12:00 — торжественное заседание Сейма, посвященное годовщине провозглашения Латвийской Республики.

13:30 — главный военный парад

Одно из самых масштабных событий дня начнется на набережной 11 Ноября. В параде примут участие подразделения Национальных вооруженных сил, Земессардзе, военнослужащие союзных государств, сотрудники полиции, пограничной охраны, пожарные и спасатели.

Зрители увидят латвийскую и союзническую военную технику. Впервые на параде представят 155-миллиметровую колесную артиллерийскую систему Morana.

При благоприятной погоде запланирован пролет военной авиации Латвии и союзников. С дамбы AB прозвучит праздничный салют из 21 залпа.

С 11:00 до 16:00 в Рижском пассажирском порту можно будет осмотреть выставку военной техники и оборудования. Там же будут открыты для осмотра пять кораблей Военно-морских сил Латвии и литовский военный корабль Skalvis.

Дневная программа: музеи и концерты

С 10:00 до 17:00 в Латвийском национальном историческом музее в Рижском замке пройдет бесплатная программа «Skujenieks un citi: Latvijas dibināšanas stāsti», посвященная истории создания государства. Посетителей ждут экскурсии в 10:00 и 12:00, историческая викторина в 10:30, театрализованные представления в 12:30 и 14:45, а также лекция и запись исторического подкаста.

В других культурных учреждениях города запланированы следующие мероприятия:

14:00 и 16:00 — концерты латышской академической музыки в Рижском центре югендстиля.

14:00 и 19:00 — праздничная программа группы Raxtu Raxti «Viena saule. Viena zeme» в театре Дайлес.

15:00 — концерт оркестра «Рига» «Rīgas pastkartes Latvijai» во дворце культуры «Зиемельблазма». Выступят хоры Sōla и Juventus, а также солисты.

16:00 — концерт «Gaismā rotāties» в культурном центре «Иманта».

16:00 — большой концерт мужских хоров «Edgaram Račevskim — 90» в Доме Латышского общества. Участвуют 16 хоров.

17:00 — концерт «Ar Latviju sirdī» в Большой ауле Латвийского университета с участием хоров Aura и Aurum и композитора Раймонда Тигулса.

18:00 — праздничный концерт в Латвийском национальном театре — историческом здании, где 108 лет назад была провозглашена независимость страны.

В Дворце культуры VEF также запланировано танцевальное представление «Rīdzinieki dejo cauri gadsimtiem».

Вечер: факельное шествие, гимн и световое шоу

Вечерняя праздничная программа сосредоточится в центре Риги.

В 17:00 у памятника Карлису Улманису на пересечении улицы Кр. Валдемара и бульвара Райня состоится праздничный концерт Национального объединения.

В 18:00 начнется традиционное факельное шествие по центральным улицам столицы. Оно пройдет в том числе мимо памятника Свободы и Латвийского национального театра.

В это же время на площади Свободы выступит фольклорная группа Vilkači.

В 19:00 у памятника Свободы начнется большой праздничный концерт «Brīvības ainavas». На сцену выйдут Айя Андреева, Аснате Ранцане, Дагнис Розиньш, Рихард Мачановскис, вокальная группа Neaizmirstulītes и трио Oranžās.

В 20:00 прозвучит праздничное обращение президента Эдгара Ринкевича, после которого будет исполнен государственный гимн Латвии.

С 20:10 до 23:00 на площади Свободы покажут светозвуковое представление «Dižkoku balsis» («Голоса великих деревьев»). Шоу будет повторяться каждые пять минут, поэтому зрителям необязательно приходить к самому началу.

Последний день Staro Rīga

18 ноября завершается фестиваль света Staro Rīga. С 17:00 до 23:00 в разных частях столицы можно будет увидеть 52 световых объекта и инсталляции. Впервые для фестивальных объектов подготовлены аудиоописания для людей с нарушениями зрения.

Световые инсталляции также можно посмотреть в Андрейсале, где реализован проект «Gaisma sauc krastā».

Для любителей необычного празднования

В Риге пройдут и праздничные заплывы моржей в рамках акции «Roņi peld 108»:

12:00 — в Даугаве, в Кенгарагсе;

13:00 — на пляже Луцавсалы.

ЮРМАЛА И ПРИРИЖЬЕ: 12 тысяч свечей и праздничный салют

Юрмала: 20 километров света

Одно из самых зрелищных мероприятий традиционно пройдет в Юрмале. С 15:30 начнется создание праздничной «Дороги света» — Gaismas ceļš. Более 12 тысяч свечей зажгут на протяжении примерно 20 километров от Лиелупского моста до Кемери. Свечами украсят и улицу Йомас, где из них выложат традиционные латышские знаки.

Другие мероприятия Юрмалы:

12:00 — праздничный заплыв моржей на пляже Булдури.

16:00 — концерт Катрины Диманты и Роланда Зелчса возле дома Аспазии в Дубулты.

16:00–20:00 — создание контура Латвии из свечей на стадионе Слоки.

17:00 — праздничное богослужение в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви.

20:00 — концерт объединенного хора Юрмалы с солистами Айей Витолиней и Иво Грисниньшем-Грислисом возле Каугурского дома культуры.

21:30 — праздничный фейерверк в Каугури.

Ропажи, Саласпилс, Кекава и другие города

В Ропажи в 19:00 начнется световое мероприятие Staro Ropaži 2026. Посетители увидят подсвеченные арт-объекты, посвященные стихиям огня, воды и воздуха.

В Саласпилсе в 13:00 и 16:00 состоятся праздничные концерты с участием Мары Упмане-Холштейне, Яниса Айшпурса, группы YŪT, Карлиса Бумейстерса и Atvara.

В Кекаве в 10:00 стартует пятикилометровый праздничный забег «Vienoti Latvijai», а в 17:00 возле здания начальной школы на улице Накотнес, 1А, пройдет концерт «Tev, Latvija!» с участием танцевальных коллективов и местных музыкантов.

В Балдоне в 10:00 на школьном стадионе начнется забег «108 apļi Latvijai».

В Царникаве в 13:00 в народном доме Ozolaine выступят ансамбль ударных инструментов Ekho и певица Кристине София Пориня.

В Бабите в 14:00 в филиале культурно-образовательного центра Vietvalži состоится концерт певца Иго с группой.

В Катлакалнсе в 13:00 пройдет концерт «Es savu dziesmu veltu tev».

ВИДЗЕМЕ: праздничные концерты и световые представления

Валмиера

В 9:30 начнется традиционный забег по контуру Латвии. Пройти маршрут можно также пешком.

С 17:00 до 21:00 на фасаде Валмиерского культурного центра будет демонстрироваться праздничная видеопроекция с поздравлениями жителей края.

В 18:00 в культурном центре пройдет концерт «Latvija. Pāri laikiem» с участием духового оркестра Signāls, смешанного хора Valmiera и солистов.

Огре: концерт и фейерверк

В 17:00 в культурном центре Огре начнется праздничный концерт с участием актеров, музыкантов и местных творческих коллективов.

В 19:00 возле здания самоуправления Огре запланирован праздничный фейерверк.

В Икшкиле в течение дня можно будет принять участие в забеге по контуру Латвии, а в 15:00 состоится концерт певицы Atvara.

В Рембате пройдет традиционный забег «Rembates aplis», которому в этом году исполняется 40 лет.

В Ледмане в 11:00, а в Юмправе в 17:00 покажут художественный фильм «Tumšā robeža». В Крапе в 16:00 пройдет концерт певца Томса Аузы.

Цесис

В 14:00 у памятника Победы на площади Виенибас состоится возложение цветов.

В 16:00 в концертном зале «Цесис» начнется праздничный концерт «Es esmu savā vietā» с участием хоров, Видземского камерного оркестра и солистов.

Праздничные мероприятия также пройдут в Вецпиебалге, Амате, Таурене, Зосены и Лигатне.

Сигулда

В 11:00 у Сигулдского спортивного центра начнется забег «Izskrien Latviju Siguldā».

В Новом Сигулдском замке состоится День почета края с вручением муниципальных наград.

В 17:00 возле культурного центра Siguldas devons выступит музыкант Gustavo.

В Турайдском музее-заповеднике в 14:00 пройдет специальная историческая экскурсия о становлении Латвийского государства.

Другие города Видземе

В Алуксне в 16:00 в культурном центре пройдет праздничное мероприятие «Latvija sākas mājās» с вручением высших наград края.

В Стренчи в 15:00 состоится концерт «Latvija, daudz laimes!».

В Руйиене в 12:00 покажут исторический фильм «Rīgas sargi», а в 14:30 — художественный фильм «Uļa».

В Дикли в 18:00 жители создадут праздничные узоры из свечей.

В Рауне с 17:00 до 19:00 у памятника Свободы пройдет светозвуковое представление «Brīvības gaisma».

В Смилтене в 14:00 начнется церемония награждения 32 жителей края, в 18:00 на эстраде Яньукалнс пройдет акция со свечами, а в 19:00 выступит Феликс Кигелис.

В Валке в 17:00 на городском стадионе состоится акция «Iededz gaismu Latvijai».

В Гулбене в 16:00 возле здания самоуправления начнут создавать композицию из свечей «Gaisma Latvijai».

В Айнажи в 17:00 пройдет награждение жителей Лимбажского края и праздничный концерт.

КУРЗЕМЕ: музыка, свет на Вентском водопаде и салют

Лиепая

В 10:00 на площади Яниса Чаксте стартует мероприятие «Izskrien Latviju Liepājā». Участникам предложат преодолеть примерно 8,5-километровый маршрут в форме контура Латвии — бегом, пешком или на велосипеде.

В 11:00 в церкви Святой Анны состоится праздничное богослужение.

В 13:00 Лиепайский музей проведет экскурсию об истории Временного правительства Латвии, которое в 1919 году в течение шести месяцев находилось в Лиепае.

В 15:00 в Музее оккупации Лиепаи пройдет экскурсия, посвященная истории оккупации Латвии.

В 18:00 на площади Яниса Чаксте начнется большой праздничный концерт с участием группы Tā kā pērn, Лаймы Янсоне, Валтера Пуце, хора Laiks и фольклорного ансамбля Ķocis.

В 13:00 в купальне Беберлини пройдет праздничный заплыв моржей.

Вентспилс: концерты и салют

В 10:00 стартует пеший маршрут по контуру Латвии длиной около 11,5 километра, а в 11:18 — праздничный забег.

С 10:00 до 17:30 в замке Ливонского ордена можно будет бесплатно посетить выставку «Drukāts Ventspilī», посвященную истории книгопечатания.

С 11:00 до 15:00 в Приморском музее под открытым небом при благоприятной погоде будет курсировать праздничный узкоколейный поезд Mazbānītis.

В 16:00 в концертном зале «Латвия» состоится концерт «Dzimtene — mūzika mūžīgā» с участием солистов, объединенных хоров Вентспилса и камерного оркестра.

В 17:30 возле Вентспилсской государственной 1-й гимназии начнется создание «Дороги света».

В 18:00 на Большой площади состоится концерт «Latvijai — 108», посвященный театральной и киномузыке Раймонда Паулса. Выступят группа ArMaestro и известные латвийские актеры.

В 19:10 на Большой площади запланирован праздничный салют.

Кулдига

В 17:00 на Ратушной площади начнется праздничный концерт с участием Артиса Дварионаса, группы Buks и других исполнителей.

С 17:00 до 20:00 будет подсвечен знаменитый водопад Вентас Румба.

Полюбоваться световым представлением можно с улицы Пилс, старого кирпичного моста и Мартиньсалы.

Талси, Салдус и другие города

В Талси в 18:00 возле памятника «Коклетайс» выступит певец Иго с концертом «Dziesma Latvijai!».

В Салдусе в 14:00 в лютеранской церкви Мартина Лютера пройдет торжественное мероприятие с награждением жителей края и выступлением Иевы Керевицы.

В Приекуле в 18:00 состоится факельное шествие от Семейного сада до смотровой башни замка.

В Гробине в 12:00 пройдет сольный концерт гитариста Марциса Аузиньша, а в 19:00 выступит певец Дайнис Скутелис. Вход на оба концерта бесплатный.

В Айзпуте в 18:00 в доме культуры состоится бесплатный концерт Ансиса Клинтсонса.

В Анце в 17:00 пройдет праздничный концерт, а в Усме в 19:00 выступят Беате Звиедре и Марцис Аузиньш.

ЛАТГАЛЕ: лазерное шоу и праздничные шествия

Даугавпилс

В 11:00 в римско-католическом храме Святого Петра в веригах состоится праздничное богослужение.

В 17:00 на площади Виенибас жители соберутся для совместного исполнения гимна Латвии.

В 17:10 начнется музыкальное лазерное шоу. Световое представление повторят несколько раз.

В 18:00 во Дворце культуры Даугавпилса состоится концерт «Manas zemes sirds» с участием певицы Антры Стафецкой.

Резекне

В 10:00 в соборе Сердца Иисуса пройдет праздничная месса.

С 11:00 возле творческого центра Zeimuļs начнется сбор участников традиционного забега «Ieelpo Rēzekni 2026». Индивидуальный старт назначен на 12:00, массовый — на 12:30, а забег «Ķepa 2026» — на 12:35.

В 16:15 начнется праздничное шествие от памятника Латгальскому конгрессу до памятника «Едины для Латвии».

В 16:30 у памятника пройдет торжественная программа «Tā kā Tevi es mīlu» с участием духового оркестра и местных творческих коллективов.

В 18:00 в концертном зале Gors начнется праздничный концерт «Lai mirdz mana tēvu zeme». Во время мероприятия также объявят имя почетного гражданина Резекне.

Другие города Латгале

В Ливаны в 12:00 в культурном центре пройдет награждение жителей края, после чего состоится концерт с участием хора Balsis, группы Miggla и местных коллективов.

В Прейли в 18:00 в доме культуры пройдет концерт «Saknes» и вручение муниципальных наград.

В Лудзе в 14:00 состоится праздничная программа «Latvija sākas ar mums» с участием группы Baritoni и хора Austrumstīga.

В Краславе в 15:00 в доме культуры начнется церемония награждения номинантов конкурса «Человек года Краславского края — 2026» и концерт «Māras zemes raksti».

В Лаздолее Балвского края в 16:00 зажгут праздничный огонь.

ЗЕМГАЛЕ: свечи, концерты и праздничные автопробеги

Елгава

В 9:30 у памятника первому президенту Латвии Янису Чаксте состоится возложение цветов.

В 10:00 в соборе Святой Анны пройдет праздничное богослужение.

В 16:00 в Елгавском доме культуры начнется концерт Рихарда Саулеса и группы «Mēs esam šai zemē».

С 16:00 до 19:00 возле Елгавской средней школы Лиелупе (улица Акменю, 1) жители смогут создавать композиции из свечей, участвовать в народных танцах и совместном пении.

Вечером свечные композиции украсят площадь Герцога Екаба, а в парке Елгавского дворца от моста через Дриксу до южных ворот появится «Дорога света» в цветах латвийского флага.

В 18:00 на площади Герцога Екаба начнется концерт «Lai zied gaismā, Latvija!».

С 18:00 до 20:00 на башне Елгавской церкви Святой Троицы будут показывать мультимедийное представление «Jelgavas spēka ļaudis» о людях, внесших вклад в развитие Латвии. Шоу будет повторяться каждые десять минут.

Екабпилс, Бауска, Добеле и Тукумс

В Екабпилсе в 11:00 пройдет праздничный автопробег с флагами, организованный клубом Volvo. В 17:00 в спортивном холле начнется торжественная программа «Tev un Latvijai» с участием группы Pērkons.

В Бауске в 19:00 в культурном центре состоится концертная программа композитора Яниса Лусенса «Mēs esam šeit».

В Добеле в 8:00 стартует забег и пешая прогулка по контуру Латвии, а в 17:00 на исторической Рыночной площади выступит Микс Галвановскис с группой.

В Тукумсе в 12:00 состоится вручение муниципальных наград, а в 18:00 в доме культуры покажут полную праздничную концертную программу «Spēka pavedieni».

В Кокнесе в 12:00 пройдет концерт «Mēs esam Latvija» и чествование жителей края.

В Нерете в 12:00, а в Скривери в 15:00 стартуют праздничные автопробеги с государственными флагами.

ГДЕ 18 НОЯБРЯ БУДЕТ ФЕЙЕРВЕРК

В этом году праздничные салюты запланированы в трех городах.

Город Время Место Огре 19:00 Возле здания самоуправления Вентспилс 19:10 Большая площадь Юрмала 21:30 Возле Каугурского дома культуры

В Риге праздничного фейерверка в городской программе нет. Вместо него предусмотрены световые представления, а во время военного парада прозвучит церемониальный салют из 21 залпа.

ГДЕ БЕСПЛАТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

18 ноября пассажиры смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом в Риге, Лиепае, Даугавпилсе и Елгаве.

В Риге также предусмотрены дополнительные рейсы трамваев, троллейбусов и автобусов с 17:00 до полуночи, чтобы посетители вечерних мероприятий могли добраться домой.

В Лиепае автобусы и трамваи будут курсировать по расписанию выходного дня. Регистрировать билеты не потребуется.

В Даугавпилсе также действует расписание выходного дня. Кроме того, на трамваях маршрутов № 3 и № 5 можно будет совершить бесплатную познавательную поездку с аудиогидом.

В Елгаве автобусы будут курсировать по субботнему расписанию. С 17:00 до 20:00 из-за праздничных мероприятий будет закрыт участок улицы Лиела между улицами Паста и Академияс. Остановка «Centrs» в обоих направлениях временно обслуживаться не будет.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ В РИГЕ

Автомобилистам стоит учитывать, что в столице в течение дня будут действовать масштабные ограничения.

Основные изменения:

До 18:00 — закрыта набережная 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также отдельные прилегающие участки улиц.

С 10:00 до 18:00 — ограничения на набережной Генераля Радзиньша, улице Краста и съездах с Островного моста.

С 13:00 до полуночи — закрыто автомобильное движение на территории Старой Риги, за исключением транспорта со специальными разрешениями.

С 13:30 до 15:00 — ограничения вдоль маршрута движения военных подразделений после парада.

С 18:00 до полуночи — закрыты отдельные участки бульваров Аспазияс и Зигфрида Анны Мейеровица.

С 18:00 до 19:45 — возможны дополнительные ограничения из-за факельного шествия.

Дамба AB будет закрыта для транспорта и пешеходов с 7:00 до окончания военного парада.

Изменения затронут и движение отдельных автобусных маршрутов, в том числе № 12, 22 и 34. Во время факельного шествия общественный транспорт, обычно следующий по бульвару Райня, направят по улицам Элизабетес и Сатеклес.

Городские власти рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле в центр столицы и воспользоваться бесплатным общественным транспортом.

ПОГОДА 18 НОЯБРЯ: ТЕПЛЕЕ НЕ БУДЕТ

Праздничный день будет преимущественно облачным. По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во второй половине дня во многих районах страны ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха составит от +2 до +5 градусов. Ветер будет слабым или умеренным, восточного и юго-восточного направлений.

В Риге столбики термометров поднимутся до +4…+5 градусов, а после обеда также вероятен дождь.

Тем, кто планирует посещать вечерние концерты, шествия и световые объекты, стоит одеться теплее, взять непромокаемую обувь и зонт.

По информации LETA и самоуправлений. Программа мероприятий может уточняться организаторами.