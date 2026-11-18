Ежегодно вместе со сточными водами на очистные сооружения Юрмалы поступает около 14 тонн бытового мусора — по весу это сопоставимо с десятью легковыми автомобилями. Особую проблему представляют влажные салфетки, которые засоряют трубы и повреждают оборудование. В преддверии Всемирного дня туалета предприятие Jūrmalas ūdens объяснило, как привычки жителей влияют на состояние канализации и расходы на ее обслуживание.

В канализацию Юрмалы ежегодно попадают тонны отходов, которым там совершенно не место. Влажные салфетки, средства гигиены, остатки еды и жир создают дополнительную нагрузку на очистные сооружения, приводят к засорам и увеличивают расходы на обслуживание городской инфраструктуры.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на муниципальное предприятие Jūrmalas ūdens, только на очистных сооружениях в Слоке за год собирают около 14 тонн бытового мусора. Это примерно столько же, сколько весят десять легковых автомобилей или 3500 наполненных покупками пакетов из супермаркета.

В преддверии Всемирного дня туалета, который отмечается 19 ноября, предприятие призывает жителей внимательнее относиться к тому, что они смывают в канализацию.

Главная проблема — влажные салфетки

По словам представителя Jūrmalas ūdens Яниса Вилнитиса, среди отходов, которые задерживаются на решетках очистных сооружений, преобладают средства личной гигиены и влажные салфетки. Последние за несколько лет превратились в одну из наиболее серьезных проблем для канализационной системы.

В отличие от обычной туалетной бумаги, влажные салфетки значительно хуже разрушаются в воде. Они могут скапливаться в трубах и насосном оборудовании, образуя засоры. При этом количество таких отходов продолжает расти.

Специалисты напоминают, что даже салфетки с маркировкой о возможности смывания не всегда безопасны для канализационных сетей. Надежнее выбрасывать их в мусорное ведро.

Почему нельзя выливать жир в раковину

Еще один источник проблем — использованное растительное масло и жир, которые нередко попадают в канализацию после приготовления пищи. В трубопроводах жир может остывать, затвердевать и постепенно накапливаться на стенках. Со временем такие отложения сужают проход для сточных вод и повышают риск засоров.

Остатки пищи также создают дополнительную нагрузку на систему.

Руководитель очистных сооружений в Слоке Янис Звиедрис объясняет, что при биологической очистке основную работу выполняют микроорганизмы, перерабатывающие органические загрязнения. Однако их возможности ограничены.

Если в канализацию попадает слишком много пищевых отходов и других органических веществ, эффективность очистки может снижаться из-за перегрузки системы. Поэтому предприятиям общественного питания и обычным домохозяйствам важно не использовать канализацию вместо мусорного контейнера.

За год очищают 2,7 миллиона кубометров сточных вод

Масштаб работы очистных сооружений в Слоке значительно больше, чем может показаться по количеству собранного мусора. Ежегодно здесь очищают около 2,7 миллиона кубометров сточных вод. Вместе с ними на очистные сооружения поступают приблизительно 739 тонн органических веществ, 150 тонн соединений азота и 20 тонн соединений фосфора. Удаление этих загрязнений является основной задачей системы очистки.

Однако бытовые отходы, жир и посторонние предметы создают дополнительную нагрузку, которой во многих случаях можно было бы избежать.

Отдельная проблема — бытовая химия и косметические средства. Некоторые содержащиеся в них вещества не могут быть полностью удалены существующими технологиями очистки и способны попадать в окружающую среду.

За неправильные привычки приходится платить

В Jūrmalas ūdens подчеркивают, что последствия неправильного использования канализации не ограничиваются работой очистных сооружений. Засоры требуют выезда специалистов, ремонта насосов, очистки трубопроводов и удаления накопившегося мусора.

Если проблема возникает во внутренней канализационной системе многоквартирного дома, дополнительные расходы могут лечь на его жильцов. В свою очередь, увеличение затрат на обслуживание городских сетей и очистных сооружений влияет на себестоимость услуг водоотведения.

Таким образом, выброшенная в унитаз влажная салфетка или вылитый в раковину жир могут в конечном счете обернуться дополнительными расходами.

Что нельзя смывать в канализацию

Jūrmalas ūdens напоминает несколько простых правил, которые помогают избежать засоров и снизить нагрузку на очистные сооружения.

В унитаз следует смывать только физиологические отходы и туалетную бумагу.

Влажные салфетки, ватные диски, гигиенические средства и другой бытовой мусор необходимо выбрасывать в мусорный контейнер.

Остатки пищи следует собирать отдельно и утилизировать в соответствии с правилами сортировки отходов.

Использованное растительное масло и жир нельзя выливать в раковину или унитаз. Их следует собирать отдельно и передавать на утилизацию предусмотренным в самоуправлении способом.

Воду необходимо использовать разумно, но при смыве обеспечивать достаточное количество воды для нормальной работы канализации.

Специалисты подчеркивают, что соблюдение этих рекомендаций помогает не только предотвращать аварии, но и продлевать срок службы оборудования.

Главный принцип прост: канализация предназначена для сточных вод, а не для утилизации бытового мусора.