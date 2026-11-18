Реконструкция крыши многоквартирного дома в рижском Кенгарагсе, на которую выделили около 150 тысяч евро из накоплений жильцов, обернулась серьезными проблемами. Работы затянулись почти на три месяца, квартиры регулярно затапливает, на стенах появилась плесень, а с наступлением холодов жильцы вынуждены мерзнуть.

Журналисты TV3 Bez Tabu выяснили еще одно обстоятельство: руководитель управляющей компании поручил строительные работы фирме, которая принадлежит ему самому.

Крыша не готова, а квартиры уже разрушаются

Жители многоквартирного дома в Кенгарагсе рассчитывали, что к осени получат новую крышу. Реконструкция должна была начаться в начале лета и завершиться к началу сентября. Однако строительные работы стартовали с опозданием, а затем неоднократно затягивались. В результате к середине ноября крыша по-прежнему не готова.

Последствия жильцы ощущают практически при каждом сильном дожде. Вода проникает в квартиры верхнего этажа, а во время особенно интенсивных осадков затопления затрагивают и расположенные ниже помещения. Из-за постоянной сырости в квартирах появилась плесень. В некоторых местах отваливается потолочная штукатурка, обрушиваются элементы подвесных потолков, повреждается электрооборудование.

Ситуацию усугубляет наступление холодов: чердак остается неутепленным, а через незавершенную конструкцию крыши в квартиры проникает холодный воздух.

«Не исключаю, что скоро нам придется отсюда бежать, потому что крыша не построена, чердак не утеплен. Мы пострадали, понесли убытки. Все квартиры на верхнем этаже неоднократно затапливало. Одна квартира уже пустует, потому что жилец сбежал. В остальных — плесень. Когда мы сможем все высушить и отремонтировать — непонятно!» — рассказала жительница дома Юлия.

«В квартирах дети и животные. Мы всем этим дышим»

Другая жительница, Илона, жалуется, что людям приходится жить в холодных и сырых помещениях. Особенно ее беспокоит влияние плесени и сырости на здоровье жильцов.

«В квартирах живут животные, дети. Мы всем этим дышим. В квартирах холодно, потому что дует, ведь крыши нет. Ненормальный холод!» — возмущается женщина.

Чтобы уменьшить влажность, в пострадавших квартирах установили мощные строительные осушители воздуха. Однако это породило новую проблему — расходы на электричество.

«Нам установили большие осушители, которые используют в строительстве. Огромное спасибо, ручки целую, но кто будет платить за электричество?» — спрашивает Илона.

Жильцы опасаются, что даже после завершения реконструкции им придется потратить значительные суммы на восстановление поврежденных квартир.

Управляющий обвиняет строителей и обещает компенсации

Дом обслуживает ООО Daugavkrasts M-256. Председатель правления компании Михаил Гончаров утверждает, что причиной проблем стала недобросовестная работа субподрядчика. По его словам, на объекте последовательно работали две строительные бригады, которые выполняли свои обязанности некачественно. Гончаров резко раскритиковал их работу, заявив, что строители «наделали дерьма». Теперь, по его словам, к реконструкции привлечена третья бригада, качеством работы которой он доволен.

Руководитель управляющей компании пообещал оценить ущерб, нанесенный квартирам, а также подсчитать дополнительные расходы жильцов на электроэнергию для осушителей и обогревателей. Эти суммы он намерен потребовать от субподрядчика. Если добиться компенсации добровольно не удастся, Гончаров допускает обращение в суд.

Однако журналисты Bez Tabu обратили внимание, что жильцам необходимо восстановить свои квартиры сейчас, а не после длительных переговоров между строительными компаниями.

«Что-нибудь придумаем, конечно. Мы их не бросим. Наш долг как управляющего — помочь», — ответил Гончаров.

Выяснилось, что подрядчик принадлежит самому управляющему

В ходе расследования журналисты обнаружили существенную деталь: генеральным подрядчиком реконструкции выступает ООО Alibela. Владельцем этой строительной компании является тот же Михаил Гончаров, который руководит обслуживающей дом фирмой Daugavkrasts M-256. Таким образом, управляющая компания поручила выполнение дорогостоящих строительных работ предприятию, принадлежащему ее собственному руководителю.

По словам опрошенных жильцов, большинство собственников квартир первоначально не знали об этой связи. Некоторые утверждают, что выяснили ее лишь позднее, самостоятельно изучив информацию о подрядчике.

Журналисты Bez Tabu спросили Гончарова, не пытался ли он таким образом заработать на ремонте дома. Тот отверг подобные предположения. По его словам, Alibela получила заказ на законных основаниях, победив в конкурсе благодаря самой низкой предложенной цене.

На вопрос, следовало ли заранее сообщить собственникам квартир о том, что подрядчик принадлежит руководителю управляющей компании, Гончаров ответил, что соответствующая информация была известна трем уполномоченным представителям дома.

Когда журналисты поинтересовались, не должен ли он нести ответственность за происходящее одновременно как руководитель управляющей компании и владелец генерального подрядчика, Гончаров ответил: «Возможно».

Бывший строитель утверждает, что ему не заплатили 7000 евро

Свою версию событий журналистам изложил и один из бывших работников объекта. Бригадир Райтис, чью работу Гончаров подверг критике, утверждает, что проблемы возникали в том числе из-за действий генерального подрядчика. По его словам, строителям задерживали оплату, а затем вовсе перестали отвечать на звонки.

«Задерживали выплаты. Последнюю сумму так и не заплатили. Неделю не брали трубку. Мы тогда, конечно, не выходили на работу. 7000 евро так и остались висеть — не заплатили», — рассказал Райтис.

Он также выдвинул серьезные обвинения в отношении закупки строительных материалов. По утверждению бывшего работника, с доставленных на объект материалов снимали накладные и другие документы, а фактически использованные материалы якобы были дешевле предусмотренных сметой.

«Материалы не соответствуют тем, что указаны в смете. Куплены более дешевые. Думаю, часть денег кладут себе в карман», — заявил Райтис.

Это обвинения бывшего работника, которые в представленном материале не подтверждены независимой проверкой. Сам Михаил Гончаров отверг претензии и заявил, что реконструкция крыши будет завершена в ближайшее время.

Управляющий одновременно работает в Рижском самоуправлении

Журналисты Bez Tabu выяснили и еще одно обстоятельство, связанное с профессиональной деятельностью Михаила Гончарова. Помимо руководства управляющей и строительной компаниями, он занимает должность главного специалиста Отдела управления имуществом Департамента собственности Рижского самоуправления. Кроме того, в этом году Гончаров пытался избраться в Сейм.

При этом сам факт совмещения должности в самоуправлении с предпринимательской деятельностью не доказывает нарушения закона. Вопрос о наличии возможного конфликта интересов требует отдельной оценки.

Для жильцов же главным остается другое: когда наконец появится крыша, кто оплатит восстановление поврежденных квартир и удастся ли компенсировать дополнительные расходы.

Пока управляющий обещает скорое завершение работ, собственники квартир продолжают жить с последствиями затянувшейся реконструкции, на которую, по их словам, были потрачены все накопления дома.