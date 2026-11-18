Когда-то рынки были важной частью повседневной жизни рижских микрорайонов. Однако сегодня некоторые из них переживают далеко не лучшие времена. Житель Риги Харий, решивший показать Чиекуркалнский рынок своему иностранному знакомому, оказался настолько неприятно удивлен увиденным, что обратился к журналистам TV3 Bez Tabu. Съемочная группа отправилась на место и обнаружила почти пустую торговую площадку.

«Никогда не мог представить, что такое возможно»

В одну из суббот Харий вместе со знакомым из-за границы посетил Чиекуркалнский рынок. Состояние территории произвело на мужчину настолько сильное впечатление, что он решил привлечь к проблеме внимание телевидения.

«Никогда не мог представить, что в наше время может существовать настолько запущенная и антисанитарная среда, где некоторые еще торгуют осенним урожаем и разным старым хламом», — рассказал рижанин.

По его мнению, публичное обсуждение ситуации могло бы ускорить перемены.

«Если вас интересует такая информация, то подобный сюжет помог бы быстрее положить конец этому безумию», — добавил Харий.

Журналисты нашли одного продавца овощей

Чтобы проверить жалобу, съемочная группа Bez Tabu отправилась на Чиекуркалнский рынок в будний день. Однако попасть внутрь оказалось не так просто. Над одной из дверей сохранилась надпись, указывающая на вход на рынок, но сама дверь была закрыта. Журналистам пришлось искать другой путь.

В конце концов им удалось войти, однако активной торговли они не обнаружили. На территории работал лишь один продавец овощей, а еще в одном киоске можно было купить выпечку.

Впрочем, журналисты посетили рынок в будний день, тогда как Харий рассказал о своем субботнем визите. Поэтому наблюдения съемочной группы не позволяют судить о количестве торговцев в выходные.

Рынок давно лишился официального статуса

Как выяснили журналисты, Чиекуркалнский рынок находится в частной собственности. Несколько лет назад Рижское самоуправление аннулировало его официальный статус рынка. Таким образом, хотя название и сохранилось, объект больше не обладает прежним статусом.

Получить комментарий собственников журналистам Bez Tabu не удалось — связаться с ними не получилось. Поэтому неизвестно, планируют ли владельцы восстановить торговлю, привести территорию в порядок или изменить ее назначение.

Почему одни рынки развиваются, а другие приходят в упадок?

Представитель движения за развитие рынков Уна Мейберга отмечает, что современные рынки уже давно перестали быть исключительно местом продажи недорогих продуктов. Сегодня их роль значительно шире.

«Рынки меняют свои функции. Теперь это определенно уже не самое дешевое место для покупки продуктов, а осознанный выбор в пользу качества. Рынок также является культурным и общественным центром», — объясняет Мейберга.

В качестве примера она приводит Агенскалнский рынок, который после реконструкции превратился в популярное место не только для покупок, но и для встреч и мероприятий. По ее словам, ежегодно там проходит более 200 различных событий.

Однако успешное преобразование потребовало предварительной работы с местными жителями.

«Прежде чем мы восстановили Агенскалнский рынок, мы провели опрос, в котором спрашивали людей, что они хотели бы видеть на Агенскалнском рынке, что для них важно. Многие из этих пожеланий мы реализовали. Это способ вовлечения местного сообщества», — рассказала специалист.

Есть ли будущее у Чиекуркалнского рынка?

По мнению эксперта, Чиекуркалнс вполне мог бы стать местом для развития современного районного рынка. Однако прежде необходимо выяснить, нужен ли такой объект самим жителям и какие функции он должен выполнять. Это может быть не только традиционная торговля овощами и другими продуктами, но и пространство для небольших местных производителей, встреч и общественных мероприятий.

В Латвии существует немало примеров действующих рынков: специализированный сайт tirguscelvedis.lv содержит информацию более чем о 120 таких объектах.

Мейберга подчеркивает, что рынок способен стать своеобразной визитной карточкой города или микрорайона. Пока же, судя по увиденному журналистами Bez Tabu, Чиекуркалнский рынок далек от подобной роли. А планов, которые позволили бы рассчитывать на его скорое возрождение, публично не представлено.

Для жителей района остается открытым вопрос: получит ли эта территория новую жизнь или окончательно утратит привычную торговую функцию.