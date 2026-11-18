В четверг, 19 ноября, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, во многих районах пройдут дожди. Местами на востоке страны возможен мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

В ночь на четверг небо по всей стране затянут облака, ожидаются дожди, а в отдельных районах восточной Латвии осадки могут выпадать в виде мокрого снега. Во многих местах на востоке и местами на западе образуется туман.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +1 до +5 градусов.

В Риге ночью также ожидается пасмурная и дождливая погода. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха составит +4…+5 градусов.

Днём облачность сохранится на большей части территории Латвии, лишь местами на западе возможны кратковременные прояснения. Во многих районах пройдёт небольшой дождь. Утром и в первой половине дня на востоке страны местами сохранится туман, ухудшающий видимость.

Ветер будет слабым, воздух прогреется до +4…+7 градусов.

В столице в течение дня ожидается облачная погода, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-восточный и южный ветер. Температура воздуха повысится до +5…+7 градусов.