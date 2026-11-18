Будем честны: читать новости о возможных угрозах в Латвии или среди ночи получать уведомление сотового вещания, предупреждающее о возможной угрозе в воздушном пространстве, неприятно. Это может напугать и заставить задуматься о своей безопасности и безопасности близких. Но действительно ли такие события являются поводом задуматься об отъезде из Латвии?

Именно об этом после недавних инцидентов с дронами задумалась одна женщина, которая поделилась своими размышлениями в социальной сети “Threads”.

“Я проснулась, и мне показалось, что началась война. Так до утра больше и не заснула, потому что ночью всё казалось ещё страшнее, чем было”, — пишет Инесе. Она признаёт, что произошедшее заставило её задуматься о том, оставаться ли в Латвии и мириться с такими и, возможно, ещё более тяжёлыми моментами, или всё же начать думать об отъезде.

И в связи с этим хочется понять, оставаться ли жить здесь и переживать такие и, возможно, ещё более тяжёлые моменты, или думать, куда уехать? Конечно, учитывая и то, что Кулбергс говорит, что будет плохо. У меня, как у средней латышки, никогда и не было никаких молочных рек с кисельными берегами, куда уж ещё хуже? — спрашивает она.

В комментариях люди делятся разным опытом и ощущениями. Лигия отмечает, что подобные предупреждения в Латгалии были и раньше. “Хуже — это 10 предупреждений о дронах за пару недель. Как это было, например, в мае в Латгалии”, — пишет она.

В свою очередь Гинта признаётся, что отключила такие уведомления на своём телефоне, поэтому смогла спокойно выспаться. Другой комментатор обращает внимание на то, что отношение к таким событиям меняется в зависимости от того, в какой части Латвии они происходят.

“Когда вдруг дроны начинают летать не только в Латгалии, но и в других местах Латвии, тогда сразу все об этом говорят и ужасаются. Когда это было только в Латгалии, всем было всё равно…” — пишет он. Житель Тукумса Андрис также признаётся, что испытал тревожное чувство ещё раньше. “Дрон у нас в Тукумсе летал в понедельник, 9 ноября, после 10 часов утра. Стало не по себе”, — пишет он.