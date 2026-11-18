Жители Латвии не теряют надежды получить накопления второго пенсионного уровня в своё распоряжение и снова собирают подписи на ManaBalss.lv. Между тем Министерство благосостояния подготовило аж шесть вариантов использования этих денег, но без возможности забрать их наличными до пенсии.

Автор новой инициативы на портале ManaBalss.lv Гиртс Бумберс уже пытался добиться выдачи накоплений второго уровня ранее, но 21 мая Сейм отклонил предложение. Теперь он начал сбор подписей заново. Инициатива опубликована 9 ноября и уже получила поддержку более 7700 человек. Для передачи коллективного обращения в Сейм необходимо 10 тысяч подписей.

Бумберс предлагает разрешить каждому участнику второго пенсионного уровня добровольно забрать весь накопленный капитал. Причём без подоходного налога. Перед этим человеку должны предоставить индивидуальный расчёт, показывающий, насколько уменьшится его будущая пенсия.

Зачем людям деньги раньше срока? Да потому что доходы населения падают с каждым месяцем, и у многих больше нет средств на решение самых насущных житейских проблем: для лечения, ремонта жилья, погашения долгов, образования детей… Автор инициативы считает, что взрослый человек способен самостоятельно решить, когда ему нужнее собственные накопления.

В качестве аргумента Бумберс приводит и простой расчёт. При накоплениях в размере примерно 7500 евро прибавка к ежемесячной пенсии может составить всего 31-38 евро. Для кого-то эти несколько тысяч евро сейчас могли бы оказаться гораздо полезнее, чем такая прибавка через много лет.

Однако власти смотрят на проблему иначе и деньги отдавать не собираются. Вместо этого они предлагают расширить возможности использования накопления аж до шести вариантов, прибавив к двум уже имеющимся четыре новых. Давайте посмотрим, что там.

Первый вариант: за пять лет до пенсионного возраста человек сможет прекратить участие во втором уровне и перевести накопленное в первый. То есть деньги перестанут находиться в инвестиционном фонде и будут учитываться при расчёте государственной пенсии. Но на руки их всё равно не выдадут.

Любопытно, что банкиры против этого варианта возражают. Их довод звучит красиво: за оставшиеся пять лет накопления ещё могли бы принести инвестиционный доход, а перевод лишит человека такой возможности. Но если говорить простым языком, банкиры не смогут этими деньгами играть пять лет, так что их мотив очевиден.

Второй вариант: оставить всё как есть. При выходе на пенсию накопления второго уровня присоединяются к первому, после чего человеку рассчитывают ежемесячную государственную пенсию.

Третий вариант: пожизненные выплаты по договору со страховщиком или пенсионным фондом. Накопленный капитал превращается в регулярные выплаты до конца жизни. Такой механизм существует и сейчас, но в дальнейшем его смогут предлагать не только страховые компании, а также пенсионные фонды.

Четвёртый вариант: тоже пожизненные выплаты, но деньги продолжат работать на финансовых рынках. Если инвестиции окажутся удачными, выплаты могут вырасти. Если рынки пойдут вниз — уменьшиться. Гарантированной суммы здесь уже не будет.

Пятый вариант: накопления останутся в прежнем пенсионном плане и после выхода человека на пенсию. Он будет получать регулярные выплаты, а оставшийся капитал продолжит инвестироваться. Размер выплат станет зависеть от результатов работы фонда. При этом предполагается, что такая возможность будет доступна лишь при достаточно крупных накоплениях.

Шестой вариант: возможность повременить с использованием накоплений, если выход на пенсию пришёлся на финансовый кризис. Смысл в том, чтобы не фиксировать стоимость капитала в момент, когда инвестиции резко подешевели, а дождаться более благоприятной ситуации. Правда, никто не гарантирует, что рынки быстро восстановятся.

Таким образом, предлагаемые новшества действительно расширяют выбор, но только между способами получения пенсии и дальнейшего инвестирования денег. Свободно потратить накопленное на лечение, квартиру или другие нужды они не позволят.

В финансовой отрасли, понятно, особо приветствуют варианты, при которых деньги остаются на рынках даже после выхода человека на пенсию. При этом, насколько рискованными могут оказаться такие инвестиции, показывает свежая история из Германии, где пенсионный фонд берлинских стоматологов потерял около 1,35 миллиарда евро — больше половины своего капитала. Деньги вкладывали в том числе в элитные гостиницы и сомнительные коммерческие проекты, и это привело к тому, что у 11 тысяч стоматологов будущие пенсионные выплаты уменьшились на 70%!

Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 января 2028 года. Но это ещё не окончательное решение: законопроект предстоит принять, а правительству — подробно расписать условия каждого варианта.

Что касается требования разрешить досрочное получение накоплений, власти уже неоднократно выступали против. Их главный аргумент — опасение, что люди потратят деньги сейчас и останутся с мизерной пенсией, увеличив социальную нагрузку на государство, которому придётся как-то им помогать.