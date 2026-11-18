По её мнению, самоуправления могут нанимать руководителей отделов культуры и говорить об укреплении латышской культурной среды, однако одного этого недостаточно, если у жителей на местах нет доступа к профессиональному культурному контенту.

В качестве примеров Линужа назвала Лудзу, Зилупе и Карсаву.

«Мы можем брать очень эксклюзивных руководителей отделов культуры, назначать их на высокие должности в самоуправлениях, делать вид, что там будет большое просвещение и культура и люди будут наслаждаться очень латышской средой и так далее. Реальность просто смешна — на уровне шашлыка», — сказала она.

Говоря о городских праздниках, Линужа иронизировала, что во многих местах предложение ограничивается едой, алкоголем и местными коллективами художественной самодеятельности.

«Шашлык, что там ещё есть, алкоголь, коллективы художественной самодеятельности», — перечислила она. При этом журналистка подчеркнула, что не хочет задеть людей, которые участвуют в любительских коллективах, однако высказала очень критичное мнение о том, следует ли такую деятельность всегда называть культурой.

«Я не хочу никого задеть, унизить, но это такие кружки по интересам, где люди собираются, чтобы как-то общаться и интегрироваться в общество. Ну хорошо, проводят время вместе, какие-то события и так далее», — сказала Линужа. Она признала, что лучшие любительские коллективы участвуют в конкурсах, проходят отбор и попадают на большие праздники в Риге, где могут показать себя более широкой аудитории. Однако в целом её оценка была жёсткой.

«Фактически, ну, простите, это не культура. Там не на что смотреть и нечем наслаждаться. Самодеятельность», — сказала Линужа. По её мнению, решением было бы не ожидать, что в меньших городах профессиональная культура возникнет сама собой, а целенаправленно финансировать со стороны государства и самоуправлений поездки профессиональных артистов в регионы.

«Высоким господам из Риги нужно принять стратегическое решение, оплатить те же самые эксклюзивные наши театры, эксклюзивных рижских певцов, которые за деньги, выплаченные из бюджета, поедут в Лудзу, Зилупе, Карсаву и создадут людям эту культуру», — сказала она. По мнению Линужи, профессиональная культура не должна быть доступна только в Риге или крупных городах. «Почему там людям нужно делать вид, что это культура, которую они там видят? Там нет культуры. Самодеятельность», — резюмировала она.