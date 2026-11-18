Проверка государственных флагов Латвии выявила неожиданный результат: шесть из 11 образцов не соответствовали установленным техническим требованиям. Претензии касались оттенка красного цвета, плотности и толщины ткани, а также ее устойчивости к воспламенению. Теперь Центр защиты прав потребителей совместно с Рижским техническим университетом предлагает уточнить стандарты изготовления флагов.

Более половины государственных флагов Латвии, проверенных специалистами в прошлом году, не соответствовали действующим техническим требованиям. Выявленные нарушения касались не только внешнего вида национального символа, но и качества ткани, из которой он изготовлен.

Как сообщает агентство ЛЕТА, Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) совместно с Рижским техническим университетом (РТУ) разработал предложения по изменению правил Кабинета министров, определяющих требования к изготовлению государственного флага.

Что оказалось не так с латвийскими флагами

В 2025 году ЦЗПП провел проверку 11 государственных флагов, представленных на рынке Латвии. Результаты показали, что шесть образцов не соответствовали установленным требованиям. Таким образом, замечания возникли более чем к половине проверенных флагов.

Специалисты обнаружили отклонения сразу по нескольким параметрам. В частности, не во всех случаях карминно-красный цвет ткани соответствовал предусмотренному законодательством оттенку. Кроме того, выявлялись несоответствия по плотности и толщине материала.

Отдельные замечания касались времени, необходимого для воспламенения ткани.

Эти характеристики важны не только для внешнего вида флага, но и для его долговечности, устойчивости к погодным условиям и безопасности использования.

При этом результаты проверки 11 образцов нельзя автоматически распространять на все флаги, продающиеся в Латвии.

Почему потребовались дополнительные испытания

После проверки ЦЗПП решил подробнее изучить, насколько действующие требования понятны производителям и выполнимы на практике. К работе привлекли специалистов Рижского технического университета, Государственную геральдическую комиссию и Министерство иностранных дел.

Дополнительно были испытаны еще 20 государственных флагов. Исследователи оценивали, насколько установленные характеристики действительно помогают обеспечить качество и долговечность изделий и не создают ли существующие правила неоднозначных требований.

На основании результатов ЦЗПП и РТУ подготовили предложения по совершенствованию технических стандартов.

Оттенок красного хотят определять по специальной формуле

Одно из главных предложений касается цвета государственного флага. Сейчас законодательство предусматривает конкретный карминно-красный оттенок. Однако, как показали проверки, обеспечить его одинаковое воспроизведение на разных тканях не всегда удается.

Чтобы уменьшить различия между изделиями разных производителей, специалисты предлагают использовать международную систему определения цвета CIELAB, также известную как L*a*b*. Этот метод позволяет описывать цвет с помощью измеряемых параметров, а не только сравнивать его с эталонным образцом.

Предполагается, что более точная формула позволит производителям, продавцам и заказчикам одинаково понимать, какому оттенку должен соответствовать государственный флаг. Речь идет не об изменении цветов латвийского флага, а об уточнении способов их измерения и контроля.

Изменения коснутся и ткани

Помимо оттенка, специалисты предлагают пересмотреть требования к материалам, используемым для изготовления флагов. В частности, речь идет о характеристиках ткани и ее прозрачности.

Цель — добиться того, чтобы государственный флаг сохранял надлежащий внешний вид, был достаточно прочным и соответствовал понятным техническим критериям.

Сейчас для тканевого государственного флага установлены, в частности, следующие показатели:

Параметр Действующее требование Красный цвет Pantone 19-1629 TPX или TC Поверхностная плотность ткани Не менее 110 г/м² Толщина ткани Не менее 0,29 мм Время до воспламенения Более 10 секунд Светонепроницаемость Не менее 60%

Эти требования содержатся в пункте 18 действующих правил.

Разработчики предложений считают, что некоторые параметры необходимо уточнить с учетом современных методов измерения и производственных технологий.

Когда изменятся требования

Предложения ЦЗПП и Рижского технического университета будут переданы Министерству иностранных дел для дальнейшего рассмотрения. Окончательное решение об изменении правил должно принять правительство.

Пока новые требования не утверждены, продолжают действовать существующие нормы.

Таким образом, жителям Латвии не нужно менять уже приобретенные флаги только из-за того, что специалисты предложили пересмотреть технические стандарты. Речь идет прежде всего о требованиях к изготовлению и продаже государственных символов.