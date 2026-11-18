Сотрудники Государственной полиции, Государственной пограничной службы и Таможенного управления Службы государственных доходов (VID) вместе со своими четвероногими помощниками поздравили жителей Латвии со 108-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики.

По случаю государственного праздника полиция опубликовала поздравление, к которому присоединились не только стражи порядка, но и служебные собаки и лошади.

Четвероногие помощники полицейских ежедневно участвуют в обеспечении общественной безопасности. Служебные собаки помогают искать пропавших людей, обнаруживать запрещённые вещества и выполнять другие специальные задачи. Полицейские лошади используются, в частности, при патрулировании и обеспечении порядка во время массовых мероприятий.

«Сотрудники Государственной полиции вместе со служебными собаками и лошадьми поздравляют всех со 108-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики!» — говорится в праздничном обращении полиции, опубликованном вместе с фотографиями людей в форме и их четвероногих напарников.

Фото: Даце Тейбе / Государственная полиция.

К поздравлениям присоединились и сотрудники Таможенного управления VID. Они также опубликовали праздничные фотографии с участием кинологов и служебных собак.

Как рассказали в таможенной службе, в честь государственного праздника в этом году была организована специальная фотосессия, в которой приняли участие кинологи таможни, а также их коллеги из Государственной полиции и Государственной пограничной службы.

Фото: Даце Тейбе.

Эту традицию семь лет назад положила начало фотограф Даце Тейбе. С тех пор праздничный фотопроект ежегодно объединяет представителей служб, которые ежедневно заботятся о безопасности Латвии и её жителей.

Особое внимание организаторы уделили четвероногим помощникам. За красивыми праздничными снимками стоят годы тренировок, профессиональная подготовка и взаимное доверие между животными и их наставниками.

В повседневной работе таможенные собаки помогают обнаруживать контрабанду и предотвращать незаконное перемещение запрещённых товаров через границу. Для успешного выполнения этих задач необходимы регулярные тренировки и постоянное совершенствование навыков.

«В честь государственного праздника хотим выразить искреннюю благодарность нашим коллегам за профессионализм, ответственность и преданность своему делу! Вместе мы создадим ещё лучшую Латвию!» — говорится в поздравлении Таможенного управления VID.

18 ноября Латвия отмечает один из главных государственных праздников — День провозглашения независимости. Именно в этот день в 1918 году в Риге была провозглашена Латвийская Республика.