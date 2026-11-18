В среду, 18 ноября, когда Латвия отмечает 108-ю годовщину провозглашения республики, погода будет преимущественно облачной. В первой половине дня дождь ожидается лишь местами, однако после полудня осадки распространятся на большую часть страны. Воздух прогреется до +2…+5 градусов.

Праздничная среда в Латвии пройдет под облачным небом. В течение дня дожди постепенно охватят большую часть страны, поэтому жителям, планирующим посетить мероприятия в честь 18 ноября, стоит взять с собой зонт или непромокаемую одежду.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), в первой половине дня небольшие осадки ожидаются преимущественно на востоке Латвии.

Во второй половине дня дождь пройдет уже во многих районах страны.

Будет дуть слабый или умеренный ветер юго-восточного и восточного направлений. Максимальная температура воздуха составит от +2 до +5 градусов.

Какая погода ожидается в Риге

В столице 18 ноября также будет преимущественно облачно. В первой половине дня существенных осадков не прогнозируется, однако после полудня ожидается дождь.

Температура воздуха составит +4…+5 градусов. Будет дуть слабый восточный и юго-восточный ветер.

Таким образом, основные праздничные мероприятия в Риге пройдут в прохладную погоду, а во второй половине дня зрителям стоит быть готовыми к дождю.

Напомним, что военный парад на набережной 11 Ноября начнется в 13:30. Согласно прогнозу, именно во второй половине дня вероятность осадков возрастет.

Тем, кто собирается наблюдать за парадом или посещать другие мероприятия на открытом воздухе, лучше выбирать теплую и непромокаемую одежду.

После праздника ожидается похолодание

По ранее опубликованным прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода в Латвии начнет постепенно меняться. С пятницы, 20 ноября, ожидается понижение температуры, а дождь местами будет переходить в снег.

На выходных в отдельных районах может образоваться снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Температура воздуха преимущественно будет колебаться от −1 до +5 градусов. На следующей неделе не исключены и более заметные ночные морозы — местами ниже −5 градусов.

Таким образом, праздничное 18 ноября может стать одним из последних относительно теплых дней перед началом более зимнего периода.