В Латвии около 5000 человек ищут работу уже четыре года или дольше. Это почти 8% всех безработных, подсчитало Центральное статистическое управление. При этом общая ситуация на рынке труда постепенно улучшается: безработица снижается, однако проблема длительного отсутствия работы остается актуальной для тысяч жителей.

Несмотря на постепенное улучшение ситуации на рынке труда, тысячи жителей Латвии не могут трудоустроиться годами. По итогам третьего квартала 2026 года около 5000 безработных искали работу как минимум четыре года.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ), всего в третьем квартале в Латвии насчитывалось 64 400 безработных. Таким образом, люди, которые ищут работу четыре года или дольше, составляют почти 8% от общего числа.

Как долго жители Латвии ищут работу

Наиболее многочисленную группу составляют люди, которые находятся в поисках работы сравнительно недолго. По данным ЦСУ, 14 300 безработных искали работу от трех до пяти месяцев. Еще 11 300 человек пытались трудоустроиться от шести до 11 месяцев.

В то же время 5000 жителей не могли найти работу четыре года и дольше.

Продолжительный период без работы может осложнять возвращение на рынок труда. За несколько лет профессиональные навыки могут устаревать, требования работодателей — меняться, а отсутствие недавнего опыта работы способно становиться дополнительным препятствием при трудоустройстве.

Впрочем, из статистики нельзя установить, какие именно причины мешают найти работу каждому из этих людей.

Безработица снижается, но проблема остается

В целом ситуация на рынке труда Латвии в третьем квартале улучшилась. По данным ЦСУ, уровень безработицы снизился до 6,7%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

Численность безработных составила 64 400 человек — на 1800 меньше, чем во втором квартале.

При этом 18 600 жителей относились к категории длительно безработных, то есть оставались без работы не менее 12 месяцев. Это на 7600 меньше, чем годом ранее.

Таким образом, несмотря на сокращение длительной безработицы в целом, остается отдельная группа жителей, для которых поиск работы затянулся на несколько лет.

Какую помощь могут получить безработные

Жители Латвии, получившие официальный статус безработного, могут воспользоваться мерами поддержки Государственного агентства занятости (ГАЗ). В частности, агентство предлагает консультации по вопросам карьеры, помощь в поиске вакансий, профессиональное обучение, переквалификацию и повышение квалификации.

Во время отдельных программ обучения и освоения новых навыков участники могут получать стипендию. При этом сохранение статуса безработного предполагает выполнение установленных агентством обязанностей, в том числе активный поиск работы и участие в предусмотренных индивидуальным планом мероприятиях.

Как долго выплачивается пособие по безработице

Важно различать официальный статус безработного и право на получение пособия.

В Латвии пособие по безработице выплачивается не более восьми месяцев. Его размер зависит от страхового стажа человека и средней заработной платы, с которой производились социальные взносы. Это означает, что человек может продолжать искать работу и пользоваться услугами Государственного агентства занятости значительно дольше, чем получать пособие.

Следовательно, упомянутые в статистике 5000 жителей, которые ищут работу четыре года и дольше, вовсе не обязательно получают пособие по безработице на протяжении всего этого периода.

Для людей, долгое время остающихся без работы, особенно важными становятся возможности освоить новую профессию, обновить квалификацию или получить помощь в возвращении на рынок труда.