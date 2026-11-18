Латвия как государство — член НАТО участвует в формировании способности альянса сдерживать агрессоров, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на военном параде на набережной 11 Ноября, посвящённом 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Ринкевич подчеркнул, что объединённые силы Латвии и её союзников по НАТО присутствуют в стране на суше, в воздухе и на море. Он отметил, что Латвия не просто наблюдатель, а часть НАТО.

Президент также подтвердил, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине. Он подчеркнул, что Латвия была, есть и будет вместе с украинским народом в его борьбе за свободу.

Во время парада Ринкевич вспомнил латвийских добровольцев, которые сражались за Украину, а также за Латвию. Он отметил, что в этом году Латвия потеряла на этой войне ещё одного добровольца — Виталия Шампиньша.

В своём обращении Ринкевич поблагодарил военнослужащих, земессаргов, пожарных и спасателей за решимость помогать другим и защищать мир. Он подчеркнул значение их службы как в Латвии, так и за её пределами.

Президент отдельно обратился к военнослужащим Службы государственной обороны и участникам Яунсардзе, подчеркнув, что ими гордится вся Латвия. По его мнению, время, проведённое на службе и в Яунсардзе, укрепляет государство и способствует личностному становлению молодёжи.

Ринкевич также поблагодарил пограничников, полицейских, сотрудников органов государственной безопасности и системы правосудия, а также медиков. Он отметил, что результаты работы сотрудников органов безопасности и системы правосудия не всегда заметны, однако без их усилий не удалось бы предотвратить многие преступления против государства и общественной безопасности.

Сегодня на набережной 11 Ноября в Риге состоялся парад Национальных вооружённых сил (НВС), подразделений союзников и служб, участвующих в обеспечении государственной обороны, посвящённый 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики. Парадом командовал командующий Военно-морскими силами НВС морской капитан Гвидо Ляудупс.

За парадом наблюдали несколько тысяч человек, собравшихся как на набережной Даугавы, так и на расположенных поблизости мостах.

Национальные вооружённые силы на параде представляли Военно-морские силы, Военно-воздушные силы, Латвийская национальная академия обороны, Штабной батальон, Командование обеспечения, 1-я Рижская, 2-я Видземская, 3-я Латгальская и 4-я Курземская бригады Земессардзе, а также Механизированная пехотная бригада Сухопутных войск. Военнослужащие Службы государственной обороны прошли в строю своих подразделений, символизируя новое поколение защитников Латвии.

Вслед за знамённой группой латвийской армии прошли группы с флагами союзных государств — Албании, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Нидерландов, Польши, Словакии, Словении, Испании, Украины и США, демонстрируя единство союзников и поддержку Латвии.

В параде также приняли участие подразделение НАТО по интеграции сил в Латвии и Балтийский оборонный колледж. Кроме того, были представлены знамённые группы Командования учебной подготовки, Школы инструкторов, Пехотной школы, Учебного центра боевого обеспечения, Школы связи и Учебного центра Военно-морских сил.

В параде также участвовали подразделения Государственной пограничной охраны, Колледжа Государственной полиции, Налоговой и таможенной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Управления мест заключения, а также Службы неотложной медицинской помощи.

Вооружённые силы союзников на параде представляла возглавляемая Канадой многонациональная бригада НАТО в Латвии, входящая в состав многонациональной дивизии НАТО «Север».