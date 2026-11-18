Для улучшения движения общественного транспорта в Риге планируется отказаться от кругового движения автобусов в Дарзини и оборудовать полосу для общественного транспорта на улице Латгалес, сообщили в Рижской думе.

Анализ данных показал, что на остановке «Dārziņu 27. līnija» выходит в 3,5 раза больше пассажиров, чем садится. Это объясняется тем, что жители предпочитают пройти пешком до 600 метров, чтобы не тратить дополнительные 12–14 минут на поездку по круговому маршруту.

Поэтому будет выдвинуто предложение отказаться от круговой схемы движения и организовать движение автобуса № 18 в обоих направлениях по улицам Тайсна и Яньогу.

Это позволит сократить время поездки до улицы Абелю с 15 минут до одной минуты, а до улицы Яньогу — с 13 до трех минут.

В свою очередь, чтобы устранить задержки из-за пробок на участке от улицы Крустпилс до транспортно-пересадочного узла «Кенгарагс», предприятие Rīgas satiksme предложило создать выделенную полосу для общественного транспорта на улице Латгалес. Ее обустройство запланировано на следующий год.

Как сообщили в самоуправлении, Рижская дума совместно с предприятием Rīgas satiksme рассмотрела коллективное обращение жителей Дарзини с просьбой реорганизовать движение общественного транспорта.

На основании анализа пассажиропотока уже были внесены существенные изменения, облегчающие школьникам дорогу до учебных заведений, а также подготовлены предложения по дальнейшему улучшению транспортного сообщения.

Собранные Rīgas satiksme данные свидетельствуют о значительном росте пассажирской активности. По сравнению с периодом до изменения маршрутной сети количество уникальных электронных билетов школьников, зарегистрированных на остановках в Дарзини и обучающихся в школах Кенгарагса, увеличилось более чем вдвое — со 112 до 271.

Среднее количество поездок школьников в рабочий день выросло со 116,8 до 140,7, или примерно на 20%. Наиболее активно автобусом № 18 пользуются учащиеся 1–9-х классов.

С учетом предложений родителей и жителей в рабочие дни отдельные утренние и дневные рейсы автобуса № 18 были продлены до площади Прушу. Это обеспечивает школьникам удобный проезд к нескольким учебным заведениям Кенгарагса.

На продленных рейсах в среднем за рабочий день регистрируется 146 электронных билетов школьников, которые совершают в среднем 33 поездки в день.

Чаще всего продленными рейсами пользуются учащиеся Рижской 72-й средней школы, Рижской литовской средней школы и Рижской 25-й средней школы.

Как уже сообщало агентство ЛЕТА, ранее в Риге был изменен маршрут автобуса № 18. Было установлено, что автобус будет ходить чаще, но только до Кенгарагса.

В результате изменений автобус № 18 стал подвозящим маршрутом к транспортно-пересадочному узлу «Кенгарагс». Теперь он курсирует ежедневно с интервалом 12–15 минут вместо прежних 35–45 минут в рабочие дни и 60 минут по выходным.

На транспортно-пересадочном узле «Кенгарагс» пассажиры могут пересесть на трамваи и троллейбусы, которые в рабочие дни следуют в направлении центра с интервалом от двух до пяти минут.

Однако жители Дарзини выступили против этих изменений, потребовав восстановить прямое сообщение общественного транспорта между Дарзини и центром города.