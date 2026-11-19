Эпатажная российская журналистка, ныне обитающая в Юрмале Божена Рынска на своей страничке в Фейсбук поделилась размышлениями о природе латышей и страшном наследстве, доставшемся им от советской власти.

"Сегодня Латвия праздновала День Независимости: Ригу красиво осветили, салюты были. А я думала о том, что самое токсичное наследство советской оккупации это не отсталая экономика. Что экономика, в умелых руках она быстро отрастет. Самое токсичное — привычка считать управление собственной страной чужой работой.

Когда страна буксует, надо, чтобы все вышли и толкнули. В Латвии каждый готов выйти, оценить глубину канавы, сказать, что за рулём, как он и предполагал, опять сидит кретин. И вернуться в машину дремать.

Так было не всегда. В первые двадцать лет независимости Латвия цвела. Политическая жизнь бурлила. И даже на закате советской оккупации балты вышли из своих домов, взялись за руки, и цепь протянулась от Таллина до Вильнюса. Значит, могли, спросите вы? — Там инициаторы были эстонцы, отвечу я. Но тем не менее, уверена, привычка уходить на внутренний хутор и бухтеть на правительство, — не заводская прошивка латыша. А выученная за годы советской оккупации беспомощность.

В советские годы от рядового латыша мало что зависело. Только пикнешь, уедешь в Сибирь на пожизненное. Чехи вон попробовали в 68-м. И способом выживания в совке с его лживостью, давлением и халтурой стало тихое и добросовестное «Возделывай свой внутренний хутор», потому что настоящие хутора советский режим запретил.

Кстати, насквозь лживая советская власть так и не сумела приучить латышскую нацию ни к вранью, ни к толерантности к вранью. И халтурой не заразились. Те, старые настройки оказались крепче. А вот привычка недовольно отстраняться, увы, въелась.

Нация не умеет выбирать и нация не умеет спрашивать с политиков. Нет понимания, что политики европейского образца это все лишь слуги, наемные менеджеры, а не фатум.

Вот смотрите. Большинство латышей уверено, что все местные политики — воры. Только нашей улице так считают все представители титульной нации.

Ну хорошо, если у вас все политики — воры, то вы все считаете одно и то же. Почему бы всем не собраться и не прогнать воров? Президент Ринкевич ОМОН не вызовет. Кровавое воскресенье тут вряд ли грозит. На этот вопрос латыши вздыхают и разводят руками. Ну куда мы пойдём, это ж Латвия. Такой климат у нас, — дожди и воры. Воры и дожди. Так уж небеса распорядились.

Да, в политику часто лезут самые алчные. Но в большинстве случаев латвийское правительство — не воры. У них KNAB, во-первых, — это лютая американская институция по искоренению коррупции. А во-вторых, тут уже красть нечего.

Но «они все воры» — прекрасная отмазка. Все четыре года, что я тут живу, я эту песню слышу. Вот буквально месяц назад в Латвию прилетели инопланетяне и выбрали таких же воров.

Недавно министр Колс посоветовал русским ехать обратно в Россию и свергать Путина. О, парирую, а пусть Колс нам покажет пример мужественной борьбы с российским режимом. Его ж предки так боролись с сорокового года, так боролись, что аж земля пылала.

А латыши мне отвечают: пусть лучше покажет, сколько он наворовал! И отец его! Откуда его отец всю Ригу улицами скупил, а? — То-то!

Ну, предположим, у вас министр — вор. И он скупил всю улицу. И KNAB этого в упор не видит, (KNAB в доле, тоже вор). Но вы же можете все вместе прийти к министерству и заорать: отдай улицу взад и уходи, нам такой вор не нужен! У вас же это разрешено.

Латыши смотрят на меня, как на неразумное дитя: да бесполезно. Будет другой вор. Там все воры. Он же всех купил. Они все заодно.

Ну что тут скажешь?

В день Независимости Латвии желаю, чтобы инопланетяне перестали присылать сюда политиков-воров и депутатов, которым наплевать на народ. И чтобы можно было и дальше не брать на себя ответственность за страну и свой выбор, а только бухтеть на внутреннем хуторе.