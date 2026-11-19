«Для меня и, думаю, для многих других клиентов обслуживающей компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) стало неприятным сюрпризом известие о том, что с 1 января 2027 года будет закрыт центр обслуживания клиентов RNP на улице Бривибас. Это место было очень удобным, поскольку здесь находятся остановки общественного транспорта многих маршрутов — соответственно, сюда было легко добраться из любой точки города.

Ведь далеко не у всех есть возможность использовать цифровые средства связи для общения с управляющей компанией. Многие люди, в основном пожилые (хотя и не только они), не имеют компьютеров и подключения к интернету. О них кто-то подумал, когда принималось решение о закрытии центра?

Кроме того, иногда возникают дополнительные вопросы, решить которые проще и быстрее именно во время очной консультации. Почему этот центр решили закрыть? И что компания предлагает взамен? Читатель bb.lv»

Отвечает руководитель коммуникационных проектов АО Rīgas namu pārvaldnieks Агита БИРЗИЕТЕ:

— Действительно, с 1 января 2027 года центр обслуживания клиентов RNP на улице Бривибас, 49/53, прекратит свою работу. Очное обслуживание клиентов RNP будет доступно в двух центрах — в Пурвциемсе (ул. Зебиекстес, 8) и в Пардаугаве (ул. Мартиня, 7).

Такое решение было принято после оценки количества обращений в центры обслуживания клиентов, а также с учётом того, что за последние годы существенно изменились предпочтения клиентов в способах общения с компанией. Всё больше жителей предпочитают решать вопросы удалённо — на портале самообслуживания E-pārvaldnieks.lv, с помощью мобильного приложения или по телефону Центра поддержки клиентов RNP.

В то же время мы понимаем, что для клиентов важно получать понятное обслуживание, отвечающее потребностям конкретного жителя. Поэтому мы продолжаем разрабатывать цифровые решения и укреплять потенциал контакт-центра, чтобы клиенты могли оперативно получать ответы и решать проблемы максимально удобным для них способом.

RNP разрабатывает модель обслуживания, при которой всё больше услуг и повседневных вопросов можно будет решать удалённо — независимо от того, где в данный момент находится клиент и в какое время он обращается, в рабочие часы RNP или за их пределами.

Многие повседневные вопросы клиенты могут решать удалённо уже сейчас: просматривать счета, получать информацию о своей недвижимости, подавать заявления и т. д.

В свою очередь, в случаях, когда требуется консультация или индивидуальная помощь с непосредственным участием сотрудника, клиенты могут либо позвонить по телефону поддержки клиентов Rīgas namu pārvaldnieks 8900, либо обратиться в письменной форме.

Таким образом, закрытие центра обслуживания клиентов на Бривибас, 49/53, является частью более масштабных изменений в системе обслуживания клиентов.