Пользователь социальной сети “Threads” столкнулся с неприятным сюрпризом — после снятия 420 евро в его счёте появилась ещё одна расходная операция. За транзакцию было удержано 14,60 евро!

О своём опыте в социальной сети “Threads” рассказал пользователь Робертс, который также опубликовал скриншот выписки по банковскому счёту.

На приложенном изображении видно, что 17 ноября по счёту зарегистрирована выдача наличных в размере 420 евро. Отдельной операцией в то же время указана и комиссия — 14,60 евро. То есть, чтобы получить 420 евро наличными, со счёта в общей сложности было удержано 434,60 евро.

Публикация вызвала дискуссию, поскольку не все клиенты банков знают, что использование банкомата другого банка в отдельных случаях может обойтись довольно дорого.

Хотя автор публикации связал свой опыт с банкоматом “Luminor”, несколько комментаторов поспешили пояснить, что конкретная комиссия вытекает из тарифов “Swedbank”. «Просто сообщу, что эта комиссия удерживается со стороны SWEDBANK, а не банка Luminor», — отмечает один из участников обсуждения.

Другой добавляет, что такая плата предусмотрена договором по карте конкретного банка, и с картой другого банка в том же банкомате комиссии могло бы не быть. «Потому что это предусмотрено договором по конкретной карте. С другой картой было бы 0», — говорится в комментарии.

Однако не все были осведомлены о таком порядке. «У меня сняли 5 €, и это был такой культурный шок», — делится своим опытом одна женщина.

Ещё один пользователь признаётся, что однажды столкнулся с похожей ситуацией и с тех пор старается не пользоваться такими банкоматами.

«Почему я должен платить комиссию, чтобы получить доступ к своим деньгам?» — спрашивает один из комментаторов.

Почему именно 14,60 евро? Оказывается, эта сумма точно соответствует плате, установленной в тарифах “Swedbank” за снятие наличных в банкоматах других банков.

Согласно тарифам банка, к данной услуге применяется комиссия — 2 евро и дополнительно 3% от снятой суммы.

В данном случае расчёт такой:

– Снятая сумма — 420 евро; – 3% от 420 евро — 12,60 евро; – Фиксированная комиссия — 2 евро; – Общая комиссия — 14,60 евро.

Однако следует помнить, что для разных платёжных карт, банков и пакетов услуг комиссии могут отличаться.

Что нужно знать, чтобы в следующий раз не платить лишнюю комиссию?

Снятие денег в банкомате не всегда бесплатно. Комиссия зависит как от банка, выпустившего платёжную карту, так и от типа карты и применяемого к клиенту тарифного плана.

Для клиентов “Swedbank” доступно снятие наличных в банкоматах банковской группы и банкоматах “SEB” в Латвии в соответствии с бесплатными лимитами, предусмотренными тарифами по карте.

В свою очередь, в банкоматах других банков может применяться отдельная комиссия. Более того, в отдельных случаях дополнительную плату может взимать и сам оператор банкомата.

Важно помнить, что даже если банкомат находится в Латвии и выдаёт евро, это не означает, что услуга будет бесплатной.

Перед снятием денег безопаснее всего проверить тарифы своего банка и выяснить, какие банкоматы включены в условия бесплатного снятия.

Если неясно, почему была удержана комиссия, стоит связаться с банком-эмитентом карты и попросить разъяснить конкретную операцию.