За минувшую неделю заболеваемость гриппом в Латвии выросла почти в два раза — с 15,7 до 29,5 случая на 100 000 жителей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Клинически грипп был диагностирован у 23 пациентов. В целом активность гриппа и других острых респираторных инфекций была несколько повышенной, однако оставалась примерно на уровне предыдущей недели.

Самая высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована в Риге — 43,3 случая на 100 000 жителей. В Лиепае этот показатель составил 41,6 случая, в Даугавпилсе — 36,8, в Валмиерском крае — 29,8, а в Юрмале — 12,9 случая на 100 000 жителей.

В Елгаве, Вентспилсе, Гулбенском и Екабпилсском краях, а также в Резекне за минувшую неделю случаи гриппа зарегистрированы не были.

С симптомами других острых респираторных инфекций в течение недели к семейным врачам обратились 826 пациентов, что соответствует 1061,1 случая на 100 000 жителей.

Это на 4,3% больше, чем неделей ранее, когда заболеваемость составляла 1017,4 случая на 100 000 жителей.

В то же время заболеваемость пневмонией снизилась на 20,2% — с 20,9 до 16,7 случая на 100 000 жителей.

В амбулаторные учреждения, участвующие в мониторинге, с пневмонией обратились 13 пациентов.

Заболеваемость пневмонией на прошлой неделе была в 2,6 раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего сезона, когда регистрировалось 44,3 случая на 100 000 жителей.

В десяти больницах Риги и других регионов Латвии, участвующих в мониторинге, были госпитализированы 131 пациент с тяжёлой острой респираторной инфекцией. Неделей ранее таких пациентов было 111.

На их долю пришлось 3% от общего числа госпитализированных пациентов против 2,6% неделей ранее.

Среди обследованных пациентов у 13 человек, или 4,2%, был подтверждён грипп типа А, а у четырёх, или 1,4%, — Covid-19. Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) у обследованных пациентов выявлен не был.

За минувшую неделю сообщений о смертельных случаях среди пациентов с гриппом не поступало.

С начала сезона мониторинга зарегистрировано одно сообщение о смерти пациента с лабораторно подтверждённым гриппом типа А.

Умершему было более 90 лет, он имел несколько сопутствующих заболеваний и не был вакцинирован против гриппа.

В Национальной референс-лаборатории микробиологии Рижской Восточной клинической университетской больницы за минувшую неделю на вирусы гриппа и RSV исследовали 258 клинических образцов.

Вирусы гриппа были подтверждены в шести образцах, или 2,3% случаев. Доля положительных результатов снизилась по сравнению с предыдущей неделей, когда она составляла 4,1%.

Среди подтверждённых случаев гриппа в четырёх был выявлен вирус типа А, а в двух — типа В. RSV в исследованных образцах не обнаружен.

Доля лабораторно подтверждённых случаев Covid-19 осталась примерно на уровне предыдущей недели, снизившись с 1,9% до 1,6%.

С Covid-19 в больницы были госпитализированы девять пациентов, тогда как неделей ранее — только один.

За минувшую неделю смертельных случаев среди пациентов с диагностированным Covid-19 зарегистрировано не было. С начала сезона поступила информация о двух случаях смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

Средняя посещаемость общеобразовательных учреждений снизилась с 90,3% до 90,2%, а дошкольных учреждений — с 75,2% до 73,6%.

Как сообщалось ранее, все дозы вакцин, предусмотренные договором поставки на нынешний сезон, уже получены, сообщили агентству ЛЕТА в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

На нынешний сезон было заказано больше оплачиваемых государством вакцин против гриппа, чем на предыдущий.

В сезоне 2025/2026 года было заказано более 139 000 доз вакцин, а на сезон 2026/2027 года — более 148 000 доз.

SPKC напоминает, что вакцинация является наиболее эффективным способом снижения риска тяжёлого течения гриппа, осложнений и госпитализации.

Особенно рекомендуется прививаться людям с повышенным риском тяжёлого течения заболевания.

Вакцинироваться против гриппа необходимо ежегодно, поскольку вирусы изменяются, а состав вакцин каждый сезон адаптируется к циркулирующим штаммам.

При появлении кашля, насморка, боли в горле или повышенной температуры рекомендуется оставаться дома, избегать тесных контактов с другими людьми и при необходимости обращаться к семейному врачу.

Особенно важно защищать от заражения пожилых людей, беременных женщин, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями.

Вакцинация против Covid-19 для всех жителей Латвии бесплатна. Сделать прививки против гриппа и Covid-19 можно во время одного посещения врача.