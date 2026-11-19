В пятницу, 20 ноября, Latvijas pasts выпустит рождественские почтовые марки с ароматами пряников, апельсина, корицы и гвоздики.

В пятницу, 20 ноября, Latvijas pasts выпустит рождественские почтовые марки с ароматами пряников, апельсина, корицы и гвоздики.

В праздничную серию войдут три марки:

номиналом 2,35 евро с ароматом пряников — для отправлений по Латвии. Тираж составит 140 тысяч экземпляров;

номиналом 3 евро с ароматом апельсина и корицы — для отправлений по Европе. Тираж — 25 тысяч экземпляров;

номиналом 4,41 евро с ароматом корицы и гвоздики — тиражом 25 тысяч экземпляров.

Чтобы почувствовать запах, достаточно слегка потереть фрагмент изображения, поясняют в Latvijas pasts.

В оформлении марок серии «Рождество» и конверта первого дня использованы рисунки, выполненные цветными карандашами и акрилом, дополненные компьютерной графикой. Автор дизайна — руководитель мультимедийного направления Latvijas pasts Элиза Элла Думпе.

Гашение первого дня состоится 20 ноября с 9:00 до 18:00 в клиентском центре Elizabete на ул. Элизабетес, 41/43, в Риге.