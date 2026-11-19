Команда латвийских школьников заняла первое место на международной командной математической олимпиаде «Балтийский путь», которая проходила с 12 по 16 ноября в Вильнюсе, сообщили в Государственном агентстве развития образования (VIAA).

В соревнованиях участвовали команды из 11 стран. Латвийские школьники набрали 80 баллов из 100 возможных. Подобную победу Латвия одержала на этой олимпиаде впервые с 2013 года.

Латвию на олимпиаде представляли пять школьников — Лука Владимиров и Рейнис Барткевичс из Рижской государственной гимназии № 1, Пётр Шваб из Международной школы науки и технологий Рижского технического университета, Эрикс Ариэлс Шулзингерс из Елгавской средней школы технологий и Иланс Багатайс из средней школы дистанционного обучения «Vidusskola.com».

Участникам олимпиады необходимо было за четыре с половиной часа совместно решить 20 задач по алгебре, геометрии, комбинаторике и теории чисел. Латвийская команда полностью решила 15 задач. Особенно успешно школьники выступили в алгебре, где набрали максимальное количество баллов.

Результат латвийской команды стал лучшим среди победителей олимпиады за последние пять лет. Второе место заняла Польша.

Руководители команды отметили, что победе способствовала целенаправленная подготовка школьников. Перед соревнованиями молодые люди сами предложили организовать дополнительные тренировочные олимпиады. Поддержку в подготовке оказали Заочная математическая школа имени А. Лиепы Латвийского университета и Рижская государственная 1-я гимназия.

Международная командная математическая олимпиада «Балтийский путь» проводится с 1990 года. Участники решают задачи совместно, поэтому наряду с математическими знаниями важную роль играют умение сотрудничать и объединять идеи.

В олимпиаде традиционно участвуют команды школьников из стран Балтийского региона — Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. В этом году к соревнованиям в качестве приглашённой команды присоединилась Украина.