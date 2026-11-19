Столичное самоуправление сохранит 100-процентное участие в четырёх учреждениях здравоохранения. За это проголосовали депутаты Комитета по социальным делам Рижской думы.

Обеспечить услуги на двух берегах

Илзе Спуле-Статкус, руководитель Управления капитальных обществ, отметила, что в последний раз вопрос о будущем городских медицинских учреждений рассматривался в далёком 2021 году. Тогда было «ковидное время, которое трудно сравнить с какой-то нормальностью».

Сейчас к оценке был привлечён Совет по конкуренции, и экспертное сообщество пришло к заключению: стратегически важные активы необходимо оставить в собственности города, тем более что выполнять свои задачи им приходится в условиях «недостаточности рынка».

Чиновница считает, что сохранение медицинских учреждений в собственности города — «политический вопрос».

Руководитель Департамента благосостояния Инара Кондрате обратила внимание на необходимость обеспечить медицинскую помощь на обоих берегах Даугавы (в критической ситуации сообщение между берегами может быть блокировано!). Помимо крупных больниц — Страдиня и «Гайльэзерс» — нужны и 1-я, и 2-я городские больницы.

Старейшая лечебница

Созданная в 1803 году как заведение для бедных на полсотни коек, ныне 1-я городская больница преимущественно обслуживает людей активного трудоспособного возраста, но уже начинающих прихварывать, — от 41 до 60 лет. Они составляют 36% всех получивших помощь.

В то же время здесь охотно обслуживают и маленьких пациентов: 1-я больница занимает второе место в Латвии по объёму услуг детской стоматологии. В 2025 году рост составил более 20%.

Между прочим, по числу амбулаторных визитов рижане занимают первое место в стране — 9,4 посещения в год по сравнению, например, с пятью визитами в Видземе. И не потому, что столичные жители чаще болеют, а благодаря большей доступности медицинских услуг.

Кстати, возвращаясь к истории 1-й городской больницы: 120 лет назад в ней оперировал будущий гранд хирургии Николай Бурденко. Возможно, и сейчас там трудятся те, кто украсит медицинский небосвод. В коллективе работают 273 врача, 372 медсестры, 185 технических работников и 11 сотрудников администрации.

Помимо собственного персонала, помещения больницы арендуют 25 семейных врачей и частные медицинские компании. Некоторые семейные врачи имеют практики, в которых зарегистрировано более 2000 пациентов.

В целом 1-я больница — полностью самоокупаемое учреждение: в 2024 году, например, прибыль составила 1 132 978 евро (более чем втрое больше, чем в предыдущем году), рентабельность достигла 3,61%. Муниципалитет за четыре года получил от больницы более 1,3 миллиона евро дивидендов!

Из более чем 30 миллионов евро расходов лечебного учреждения стабильно две трети приходится на оплату труда персонала. Около двух миллионов евро в 2025 году инвестировано в основные средства больницы.

Всего на территории 1-й больницы, занимающей около 3,6 га, расположено 33 объекта. Самый старый из них построен при царе-батюшке в 1869 году, а самый новый — в советском 1967-м.

С травмами — во 2-ю!

Уже два года Рижская 2-я больница включена в список объектов критической инфраструктуры. Она является единственным лечебным учреждением левобережья Даугавы, специализирующимся на травматологии и ортопедии, и обеспечивает полный цикл обследования и лечения, круглосуточную неотложную помощь, квалифицированное амбулаторное и стационарное обслуживание.

Рижане составляют 61% пациентов травматологического отделения, остальные — иногородние. Чаще всего от падений страдают пожилые люди: 58% пострадавших — в возрасте 61 года и старше.

2-я больница располагает 105 круглосуточными койками в стационаре. В травмпункте в 2025 году приняли 14 876 пациентов, также было проведено 3454 операции. В прошлом году общие доходы выросли до 11 113 808 евро.

Кроме двух больниц (1-й и 2-й) Рижской думе принадлежат еще два важных медицинских учреждения – Рижский родильный дом и ООО Rīgas veselības centrs (Рижский центр здоровья).