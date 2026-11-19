На следующей неделе, 25 ноября, в рамках плановой проверки по всей Латвии включат сирены тревоги и разошлют оповещения через систему сотового вещания, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения 25 ноября с 10:00 до 10:10 по всей стране на три минуты включат сирены тревоги. Одновременно на смартфоны жителей поступят сообщения через систему сотового вещания с объяснением причины включения сирен.

Во время проверки сирены будут издавать волнообразный сигнал продолжительностью три минуты. Это означает, что звуковой сигнал будет звучать пять секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит пятисекундный сигнал. Такая последовательность будет повторяться.

Проверка проводится для выявления возможных неисправностей или перебоев в работе сирен, а также для оценки слышимости их звукового сигнала.

Помимо включения сирен, во время проверки будет использована технология сотового вещания (Cell Broadcast), позволяющая отправлять информационные сообщения на мобильные телефоны жителей.

В ГПСС подчёркивают, что важно проверить техническую работоспособность системы, разослав сообщения на смартфоны по всей территории Латвии.

Ожидается, что уведомления получит большинство жителей страны. Однако некоторые пользователи могут не получить сообщение. Это может быть связано с тем, что в настройках телефона отключён приём подобных уведомлений, модель устройства не поддерживает технологию сотового вещания или на телефоне не установлены последние обновления программного обеспечения.

В ГПСС напоминают, что сотовое вещание является одним из компонентов государственной системы раннего предупреждения. Это современный и эффективный инструмент оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, позволяющий государству передавать важную информацию жителям в течение нескольких минут.

Спасатели также напоминают: если население заранее не предупреждали о проверке сирен, то, услышав сигнал тревоги, необходимо включить телевизор, радио или другое устройство, например радиоприёмник в мобильном телефоне, чтобы получить информацию о причинах тревоги и необходимых действиях.

ГПСС проверяет сирены тревоги раз в полгода. Это необходимо для подтверждения технической готовности системы раннего предупреждения, проверки состояния сирен, выявления возможных неисправностей и перебоев в их работе, а также контроля выполнения договоров между ГПСС и электронными средствами массовой информации.

ГПСС призывает администрации гостиниц заранее предупредить иностранных гостей о предстоящей проверке сирен, чтобы избежать ненужного беспокойства.

Как сообщалось ранее, во время проверки, проведённой в начале июня, одна из сирен тревоги не сработала. При этом рассылка предупреждений через систему сотового вещания в целом прошла успешно.