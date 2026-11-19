Вместо того чтобы ежегодно покупать новые праздничные украшения, некоторые самоуправления Латвии предпочитают восстанавливать старые. Такой подход позволяет не только уменьшить количество отходов, но и существенно сэкономить бюджетные средства. Например, в Добеле обновление декоративной конструкции обошлось в 300 евро, тогда как покупка аналогичной новой могла бы стоить около 2000 евро. Однако в Риге повторному использованию городского оформления мешают не только технические сложности, но и законодательные ограничения, сообщает программа TV3 «900 секунд».

Из старых свечей сделали украшение ко Дню независимости

В Добеле к 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики установили необычную световую композицию в цветах государственного флага. Вечером конструкция напоминает красно-бело-красные свечи, причем она достаточно большая, чтобы человек мог зайти внутрь.

Как рассказала дизайнер городской среды Добельского края Лиене Лауриновича, первоначально эти элементы использовались совсем для другого праздника. Когда-то они изображали свечи на юбилейном торте, созданном для традиционного слета снеговиков в Добеле. Затем несколько лет конструкции лежали без дела. Вместо того чтобы отправить их на свалку, дизайнер решила изменить их назначение и вернуть в городское пространство.

«Они были свечами для торта и несколько лет не использовались. Я увидела возможность применить их повторно и снова вывести на свет», — объяснила Лауриновича.

Добельские снеговики тоже получили новую жизнь

Это далеко не единственный пример повторного использования праздничных декораций в Добеле. Знаменитые снеговики, которые более 15 лет радовали жителей и гостей города, также не отправились на свалку после завершения своего прежнего срока службы. Их отреставрировали и переместили в сад Института садоводства, где они стали частью зимних инсталляций.

Другие городские украшения обновляют более простым способом: заменяют старые лампочки, ремонтируют электрические элементы и приводят конструкции в порядок. По словам Лауриновичи, финансовая выгода может быть весьма существенной.

«Если посмотреть, то новые украшения стоят около 2000 евро — например, большая звезда. А восстановление обошлось в 300 евро. Так что мы определенно экономим», — рассказала дизайнер.

В приведенном примере разница составляет 1700 евро, то есть восстановление обходится почти в семь раз дешевле покупки нового украшения. Для небольших самоуправлений, где расходы на праздничное оформление приходится соотносить с другими потребностями жителей, такая экономия особенно важна.

В Риге одни и те же световые конструкции используют почти десять лет

В столице также стараются продлевать срок службы праздничных декораций. Руководитель отдела искусства и оформления городской среды Рижского самоуправления Янис Криевкалнс рассказал, что большие светодиодные конструкции, знакомые многим по праздничному оформлению центра Риги, используются уже почти десять лет. Их внешний вид и назначение регулярно меняют.

«Самоуправление приобрело эти большие LED-экраны, и мы каждый год их переделываем и используем для других нужд», — объяснил Криевкалнс.

При этом система обслуживания праздничного оформления в Риге отличается от практики небольших городов. Установкой и содержанием декораций занимаются привлеченные предприятия. Обычно договоры с ними заключают на три года. В течение этого периода подрядчики отвечают за техническое состояние украшений, их обслуживание и ремонт. Однако когда конструкции окончательно перестают использоваться, возникает проблема с их дальнейшей судьбой.

Почему старые украшения нельзя просто переделать?

По словам представителя Рижского самоуправления, повторное использование отдельных элементов не вызывает таких сложностей, как полная переработка ненужных конструкций в новые объекты. Например, если металлическое или деревянное украшение больше не подходит для праздничного оформления, его нельзя во всех случаях просто разобрать и использовать материалы для создания другой городской инсталляции.

Такие решения ограничиваются действующими нормативными требованиями, связанными с распоряжением муниципальным имуществом.

«В принципе, получается так: либо на свалку, либо нужно устраивать аукционы. Это сложный процесс», — рассказал Криевкалнс.

По его словам, вопрос требует более системного решения.

«На самом деле это проблема, которую необходимо решать. Мы в пределах своих возможностей об этом думали. Однако системно вопрос не решен, думаю, не только у нас, но и в стране в целом», — отметил представитель самоуправления.

Таким образом, даже если у города есть материалы, которые можно было бы использовать повторно, административные процедуры способны затруднить их передачу для новых проектов.

В Болдерае уже показали, как это может работать

Тем не менее в Риге есть удачные примеры превращения старых городских конструкций в совершенно новые общественные пространства.

Один из них находится во дворе библиотеки Болдераи. Там из материалов ранее использовавшихся городских инсталляций создали летнюю террасу, читальню и сцену. Вместо утилизации конструкции получили новое практическое назначение, а жители района — место для отдыха, чтения и мероприятий.

Правда, подобных проектов в столице пока немного.

Опыт Добеле показывает, что старые праздничные украшения необязательно списывать после нескольких сезонов. Иногда достаточно ремонта, замены освещения или творческого переосмысления конструкции.

И хотя небольшие города располагают более скромными бюджетами, именно они в некоторых случаях оказываются гибче в вопросах повторного использования декораций.

Для Риги же главным препятствием остается не столько отсутствие идей, сколько необходимость найти более простой и законный механизм, позволяющий превращать ненужное муниципальное имущество в полезные городские объекты.