В Латвии обостряется борьба самоуправлений за задекларированных жителей. Причина проста: люди нередко живут в одном городе, а декларируют место жительства в другом, где им выгоднее.

В результате деньги достаются одному самоуправлению, а расходы на дороги, школы и другие услуги несёт другое.

Особенно наглядный пример — Рига. Здесь размер налога на недвижимость зависит в том числе от того, задекларирован ли кто-нибудь в квартире. Если на 1 января в ней нет ни одного задекларированного жителя, налог за весь год рассчитывается по ставке 1,5% кадастровой стоимости. Если есть хотя бы один — при соблюдении остальных условий применяются пониженные ставки от 0,2 до 0,6%.

Разница может оказаться весьма существенной. Допустим, налоговая кадастровая стоимость квартиры составляет 50 тысяч евро. Если никто в ней не задекларирован, налог за год составит 750 евро. А при наличии задекларированного жителя — всего 100 евро. Экономия — 650 евро. Неудивительно, что некоторые владельцы рижских квартир предпочитают сохранять декларацию в столице, даже если фактически живут в другом месте.

Но здесь возникает интересная ситуация. Человек пользуется дорогами, общественными учреждениями и другими услугами одного самоуправления, а при распределении подоходного налога учитывается как житель другого. Справедливо ли это? Обделённые самоуправления, разумеется, считают, что нет.

В 2026 году 78% поступлений подоходного налога населения направляется в бюджеты самоуправлений, а оставшиеся 22% — государству. Поэтому задекларированный житель для местной власти — не просто строчка в статистике, а источник бюджетных доходов.

О том, к чему приводит такая система, рассказали Латвийскому радио руководители Валмиерского края. По словам председателя краевой думы Яниса Байкса, за год численность населения края сократилась на 900 человек. При расчёте финансирования это означает потерю примерно полутора миллионов евро.

При этом часть жителей, имеющих недвижимость в Риге, декларируется именно там, чтобы не платить повышенный налог за столичную квартиру. Возникает парадокс: официально жителей в крае становится меньше, а детей в местных школах — больше. «Получается, что дети самостоятельно приезжают жить в Валмиеру?» — иронизирует Байкс. По его словам, если бы власти ориентировались исключительно на статистику населения, пришлось бы закрыть две школы. В действительности же школы переполнены.

И дело не только в количестве учеников. Если ребёнок задекларирован в другом самоуправлении, между муниципалитетами предусмотрены взаиморасчёты за его обучение. Однако они покрывают лишь текущие расходы. Деньги на ремонт школьных зданий и крупные приобретения приходится искать самому самоуправлению, где ребёнок фактически учится.

Ещё более своеобразная ситуация сложилась в Валкском крае, расположенном на границе с Эстонией. Здесь жители нередко декларируют место жительства в соседней Валге, то есть в другой стране. Как объяснил исполнительный директор самоуправления Валдис Шайцанс, людей привлекают доступность медицинской помощи и более высокие детские пособия у эстонцев.

В результате латвийское самоуправление недополучает средства, хотя часть этих людей продолжает жить и пользоваться инфраструктурой в Латвии.

Проблема эта существует много лет, и особенно болезненно её ощущают небольшие города и сельские самоуправления. Их финансовые возможности и без того ограничены, а потеря даже части налогоплательщиков лишь усугубляет положение. Представители регионов давно требуют изменить систему распределения денег, но договориться о реформе пока не удалось. В Минфине обсуждали возможность учитывать не только место декларации жителя, но и место его работы, однако всё так и осталось на стадии разговоров.