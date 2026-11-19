Исследование, проведённое в 20 больницах Латвии, показало необходимость более тщательно оценивать продолжительность применения антибиотиков и подбирать наиболее подходящее лечение для каждого пациента, сообщили в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS).

Исследование выявило, что более чем в половине случаев применения антибиотиков для предотвращения инфекций, связанных с хирургическими операциями, то есть в целях хирургической профилактики, препараты использовались дольше одного дня.

В больнице поясняют, что в большинстве случаев для профилактики достаточно одной дозы антибиотика, а более длительное применение необходимо лишь в отдельных ситуациях.

Центр компетенции по антимикробной резистентности больницы Страдиня совместно с 20 другими больницами Латвии провёл исследование использования антибиотиков и распространённости инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Были собраны данные о 3779 пациентах.

Выяснилось, что антибиотики получали почти 44% пациентов, тогда как средний показатель в аналогичных исследованиях по Европейскому союзу (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) составляет 35,5%.

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, были выявлены у 5,5% пациентов, то есть примерно у каждого восемнадцатого.

Речь идёт об инфекциях, возникающих в связи с получением медицинской помощи. В больнице подчёркивают, что для безопасности пациентов крайне важны повседневные меры профилактики инфекций, включая тщательную гигиену рук, безопасное использование катетеров и правильный уход за послеоперационными ранами.

Исследование проводилось методом точечной оценки распространённости. Это означает, что в определённый день специалисты выясняли, сколько пациентов получают антибиотики, по каким причинам они назначены и у скольких пациентов имеются инфекции, связанные с медицинской помощью.

Для сбора данных использовался стандартизированный протокол, разработанный Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Как сообщила представитель Государственного агентства лекарств (ZVA) Эвита Ранцане, общий объём потребления антибиотиков в Латвии с 2021 по 2025 год вырос на 35,7% — с 11,64 до 15,8 установленных суточных доз на 1000 жителей в день.

В амбулаторной медицинской помощи потребление за этот период увеличилось на 38,5%, а в больницах — на 16,9%.

В прошлом году общий уровень потребления антибиотиков в Латвии оставался ниже среднего показателя ЕС, который составлял 18,9 установленных суточных доз на 1000 жителей в день.

Однако Государственное агентство лекарств обращает внимание на тревожную тенденцию: в 2025 году потребление антибиотиков в ЕС сократилось, тогда как в Латвии продолжило расти.

Чтобы достичь установленной для Латвии цели на 2030 год — 12,6 установленных суточных доз на 1000 жителей в день, — необходимо сократить потребление антибиотиков на 20,3%.

Государственное агентство лекарств предлагает в амбулаторной практике назначать антибиотики строго по медицинским показаниям и обеспечивать обратную связь по вопросам использования макролидов и комбинаций пенициллинов.

В больницах рекомендуется пересматривать назначенную терапию и проводить целенаправленный контроль применения цефалоспоринов, фторхинолонов и резервных антибиотиков.

В агентстве отмечают, что данные за третий квартал нынешнего года дают положительный сигнал. Тем не менее для достижения долгосрочной цели необходимо дальнейшее сокращение потребления антибиотиков.

Больница Страдиня сообщает, что с 18 по 24 ноября проходят мероприятия, посвящённые Всемирной неделе повышения осведомлённости об устойчивости к противомикробным препаратам.

Их цель — привлечь внимание к ответственному применению антибиотиков и необходимости сохранения их эффективности.

Антимикробная резистентность развивается, когда микроорганизмы становятся устойчивыми к лекарственным препаратам, которые ранее были эффективны при лечении инфекций.

В результате даже привычные инфекции могут становиться более сложными для лечения, а пациентам могут потребоваться другие лекарственные средства.

В больнице напоминают, что антибиотики следует принимать только тогда, когда они действительно необходимы, и строго в соответствии с указаниями врача.