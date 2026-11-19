В четверг, 19 ноября, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако температура воздуха поднимется до +5…+9 градусов. Во многих районах ожидаются дожди, а местами в Видземе возможен туман. В Риге воздух прогреется до +7…+8 градусов, но без зонта не обойтись.

В четверг, 19 ноября, в Латвии будет сравнительно тепло для второй половины осени. Несмотря на облачное небо и дожди, температура воздуха в отдельных районах достигнет +9 градусов.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прогнозы синоптиков, в течение дня над страной сохранится облачность, которая лишь местами будет ненадолго рассеиваться. Во многих регионах пройдут дожди.

Где ожидаются дожди и туман

Осадки в четверг возможны на большей части территории Латвии, хотя дождь не обязательно будет непрерывным. В отдельных районах небо ненадолго прояснится.

Температура воздуха по стране составит от +5 до +9 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный ветер южного и юго-западного направлений. В Курземе ветер преимущественно будет западным.

Местами в Видземе ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах. Водителям рекомендуется учитывать погодные условия и выбирать безопасную скорость движения.

Какая погода будет в Риге

В столице четверг также пройдет под облачным небом. Временами ожидается небольшой дождь, поэтому жителям, планирующим длительные прогулки или поездки по городу, стоит взять с собой зонт.

Ветер будет слабым или умеренным, сначала южным, затем юго-западным. Температура воздуха достигнет +7…+8 градусов.

Погоду определяет область низкого давления

На погодные условия в Латвии влияет область низкого атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, давление на уровне моря составит от 979 гектопаскалей в Северной Курземе до 986 гектопаскалей в Латгале.

Такая синоптическая ситуация способствует сохранению облачности и выпадению осадков.

Несмотря на дожди, морозов в дневные часы не ожидается, а температура воздуха останется положительной на всей территории страны.