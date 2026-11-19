В пятницу, 20 ноября, через Латвию пройдёт обширная зона осадков. Дожди ожидаются по всей стране, местами они будут сильными, прогнозируют синоптики.

Осадки начнутся во второй половине ночи на юго-западе страны. В течение дня дожди постепенно прекратятся, начиная с западных районов, а местами небо немного прояснится. Вечером в отдельных районах Курземе возможен мокрый снег.

Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер. Днём, начиная с Курземе, он сменит направление на западное и немного усилится. На побережье порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +2…+5 градусов, днём воздух прогреется до +4…+7 градусов.

В Риге 20 ноября утром и днём ожидается умеренный, временами сильный дождь. Ближе к вечеру облаков станет меньше.

Ночью при слабом южном ветре температура воздуха составит около +4 градусов. Днём порывы западного ветра у моря усилятся до 14 метров в секунду, максимальная температура воздуха достигнет +6 градусов.