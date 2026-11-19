Одни считают инициативу необходимым шагом для укрепления позиций государственного языка, другие видят в ней политический популизм и требуют объяснить, какие именно ограничения планируется ввести. В обсуждении затронули и действующее языковое законодательство, и свободу частного общения, и возможные последствия для русскоязычных жителей страны.

Одним из главных вопросов обсуждения стало отсутствие конкретики в правительственном обещании. Житель Латвии Матисс усомнился в необходимости дополнительных ограничений, отметив, что многие сферы использования русского языка уже регулируются действующим законодательством. По его словам, государственные учреждения, публичная информация, реклама, объявления о работе и маркировка товаров уже подпадают под требования языкового законодательства.

«ЛОЛ…Я ЗА латышский язык как единственный государственный язык и считаю, что каждый, кто живёт в Латвии, должен его знать.

Но что конкретно означает „ограничение русского языка в публичном пространстве“?

Государственные учреждения, обслуживание на латышском языке? Обязательно!

Но если два человека разговаривают по-русски в парке? Или частная компания обслуживает клиентов не только на латышском, но и на русском?

Где заканчивается укрепление государственного языка и начинается ограничение свободы людей?

Хотелось бы конкретики, а не красивых лозунгов. Популизм».

Автор еще одной публикации Давис, напротив, расценил правительственное обещание как положительный сигнал.

«В Латвии один государственный язык, а остальные — иностранные. Наказание за нарушения, если это действительно нарушения, тоже нормальная вещь, поскольку это исполнение закона», — подчеркнул он.

Однако Матисс призвал не торопиться с выводами и дождаться конкретных предложений.

«Я только ЗА позитивные перемены в любой сфере. Но одновременно я против крайностей. Поэтому буду ждать какой-то конкретики, а не популистских фраз наших политиков», — написал он.

Где заканчивается защита языка и начинается ограничение свободы?

Часть участников дискуссии поддержала необходимость более последовательного использования латышского языка, но выразила опасения по поводу возможных перегибов.

Один из комментаторов предположил, что инициатива может быть направлена прежде всего на использование русского языка в государственных учреждениях, рекламе и средствах массовой информации.

В качестве примера он привел ситуацию с обслуживанием в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP), где, по его словам, сотрудники продолжали отвечать посетителям по-русски.

В ответ Матисс поставил под сомнение практическую возможность тотального контроля за использованием других языков.

«Получается, перед входом в PMLP нужно устраивать контроль людей и проверять, откуда они приехали? Или всем, кто не знает латышского, приходить с переводчиками? Установить камеры и штрафовать всех сотрудников, которые используют любой другой язык, кроме латышского?» — иронично написал он.

Позже дискуссия затронула и вопрос повседневного общения. Некоторые участники опасались, что дальнейшие ограничения могут коснуться даже детей, которые дома разговаривают с родителями по-русски.

Один из комментаторов назвал Латвию «псевдодемократической» страной, заявив, что ограничение права людей говорить на родном языке является жестокостью.

«Дети снова будут страдать больше всех. Пойдите и объясните им, почему они не могут разговаривать в школе и на улице на языке, на котором с ними говорят дома родители. Это ужасно, я даже представить себе не могу», — написал он.

В ответ Матисс призвал не преувеличивать возможные последствия инициативы и вновь подчеркнул, что пока речь идёт лишь о политическом обещании, а не о готовом законопроекте.

«Здесь нужно разделять экстремизм, популизм и реальность. У нас есть экстремисты и популисты. В действительности иногда отношение к использованию русского языка было действительно слишком мягким — в школах, документообороте и других сферах. Но сейчас, на мой субъективный взгляд, всё уже упорядочено. Дальше ограничивать особенно сложно. И мне нравится, как этот вопрос решён в Эстонии», — отметил он.

На очередное замечание о возможных запретах для детей Матисс ответил ещё категоричнее:

«Ты сейчас преувеличиваешь 🙂 Именно об этом и был мой пост 😉 Нельзя запретить ничего намного большего, чем уже сейчас. И никакой новый законопроект пока не принят и даже не разработан. Это популизм».

Международный имидж Латвии

Отдельная часть дискуссии коснулась того, как языковая политика Латвии воспринимается за рубежом.

Пользователь соцсети Threads, проживающий в Великобритании, рассказал, что его знакомые иногда спрашивают о якобы существующем в Латвии притеснении русскоязычного населения.

По его мнению, громкие политические заявления без чётких объяснений могут создавать дополнительные возможности для российской пропаганды.

«Нашему правительству не стоит давать путинской пропаганде дополнительные поводы. Вопросы можно решать законодательным путём, без громких популистских лозунгов, которые могут использоваться в информационной войне», — отметил он.

С этим замечанием частично согласился и Матисс , добавив, что бояться российских интернет-троллей не следует, однако недостаток понятной информации действительно вызывает вопросы.

«То, что нет чёткой, нормальной информации, — это стопроцентно. Мне это тоже не нравится», — написал он.

В то же время другие участники обсуждения подчеркнули, что русский язык не должен автоматически становиться языком общения в латвийском публичном пространстве.

Одна из участниц рассказала о случаях в Великобритании, когда собеседники, узнав о её происхождении из Латвии, автоматически ассоциировали страну с Россией и русским языком.

«Русский язык не должен звучать на каждом углу», — подчеркнула она.