С 1 января 2027 года войти в систему электронного декларирования (EDS) Службы государственных доходов (VID) с помощью интернет-банка больше не получится. Об этом сообщили в налоговой службе.

Цель изменений — повысить информационную безопасность и обеспечить единые стандарты электронной идентификации в соответствии с актуальными требованиями Европейского союза.

С начала 2027 года пользователи смогут входить в EDS только с помощью средств электронной идентификации с высоким уровнем безопасности.

В VID поясняют, что система EDS содержит конфиденциальную информацию о физических и юридических лицах, поэтому крайне важно обеспечить высокий уровень защиты данных.

До конца 2026 года пользователям EDS необходимо получить и активировать один из следующих способов электронной идентификации:

Квалифицированную версию Smart-ID.

eParaksts mobile.

Карту eID с PIN-кодами и устройством для считывания карт.

В Службе государственных доходов напоминают, что ежегодно EDS пользуются тысячи жителей и предпринимателей Латвии.

Через эту систему можно подавать годовые декларации о доходах, получать возврат переплаченных налогов, регистрировать хозяйственную деятельность, проверять и осуществлять налоговые платежи, связываться с VID и пользоваться другими электронными услугами налоговой службы.

Таким образом, тем, кто сейчас входит в EDS исключительно через интернет-банк, необходимо заранее позаботиться об альтернативном способе авторизации, чтобы с 1 января 2027 года не потерять доступ к системе.