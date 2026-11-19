Юрмальская дума решила вновь попытаться продать земельный участок площадью более 5700 квадратных метров в Булдури. После двух неудачных аукционов стартовую цену снизили с 348 500 до 209 100 евро — почти на 140 тысяч евро. Оппозиция выступает против дальнейшей продажи на таких условиях и предлагает сохранить землю в собственности самоуправления до появления перспективных инвесторов.

В Юрмале вновь разгорелся спор о продаже муниципальной земли. Участок площадью 5704 квадратных метра на улице Виестура, 15а, в Булдури решили повторно выставить на аукцион, снизив стартовую цену на 40% по сравнению с первоначальной. Однако часть депутатов считает, что самоуправление слишком сильно уступает в цене и рискует продать ценный актив без четкого понимания его дальнейшего использования.

Как сообщает агентство ЛЕТА, соответствующее решение приняла Юрмальская дума. Речь идет об участке, который уже неоднократно пытались реализовать на открытых торгах, но заинтересованных покупателей не нашлось.

Цена снизилась почти на 140 тысяч евро

Первоначально муниципальная земля была выставлена на аукцион со стартовой ценой 348 500 евро. Однако на торги не зарегистрировался ни один претендент.

После этого самоуправление снизило начальную цену до 278 800 евро, то есть на 20%. Но и повторная попытка продать участок оказалась безрезультатной. Теперь депутаты поддержали проведение очередного аукциона со стартовой ценой 209 100 евро.

Таким образом, по сравнению с первой попыткой продажи цена снижена на 139 400 евро, или на 40%.

Если пересчитать сумму на площадь участка, первоначальная стартовая цена составляла приблизительно 61 евро за квадратный метр, а новая — около 37 евро.

При этом речь идет именно о начальной цене торгов: окончательная стоимость продажи может оказаться выше, если за землю будут конкурировать несколько покупателей.

Оппозиция предлагает не торопиться с продажей

Не все депутаты поддержали решение о дальнейшем снижении стоимости муниципальной земли. Представители оппозиции считают, что самоуправлению не следует расставаться с недвижимостью, если спрос на нее отсутствует, а предлагаемая цена уже существенно уменьшилась.

Депутат Роланд Парасигс-Парасиньш из Национального объединения обратил внимание, что в настоящее время ни самоуправление, ни потенциальные инвесторы, по его оценке, не видят ясных возможностей использования этого участка.

Поэтому он предлагает сохранить землю в собственности города и в дальнейшем искать инвесторов, способных реализовать проект и создать новые рабочие места. По мнению депутата, такой подход может принести самоуправлению больше пользы, чем продажа участка по сниженной цене.

В думе ссылаются на законодательство

В свою очередь, депутат Гатис Трукснис из Латвийской зеленой партии напомнил, что проведение повторных аукционов и снижение стартовой цены предусмотрены законодательством. Закон об отчуждении имущества публичного лица позволяет организовывать новые торги, если предыдущие попытки продажи оказались неудачными.

После первого несостоявшегося аукциона начальную цену можно снизить не более чем на 20% от установленной стоимости объекта. Если и вторые торги не привлекли покупателей, самоуправление вправе провести третий аукцион, снизив начальную цену не более чем на 60% от исходной условной стоимости.

В случае с участком на улице Виестура цена снижена на 40%, то есть в пределах установленного законом ограничения. Однако закон предоставляет самоуправлению возможность выбора и не обязывает продавать недвижимость по все более низкой цене.

Что будет, если покупателей снова не найдут

Если третьи торги также завершатся безрезультатно, дальнейшие действия придется определять отдельно. Самоуправление может заказать повторную оценку недвижимости, рассмотреть другой предусмотренный законом способ отчуждения либо отказаться от продажи. Это означает, что дальнейшее снижение цены не происходит автоматически.

Пока остается открытым главный вопрос: удастся ли привлечь покупателя при стартовой цене 209 100 евро или муниципальная земля и дальше останется невостребованной.

Спор в Юрмальской думе показывает и более широкую проблему управления муниципальным имуществом: когда разумнее продать объект, на который нет спроса, а когда выгоднее сохранить его для возможного развития города в будущем.